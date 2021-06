Die deutsche Nationalmannschaft steht nach dem Sieg gegen Portugal auf dem zweiten Tabellenplatz der Gruppe F. Nach dem Abpfiff sind die Spieler glücklich - und fertig.

Thomas Müller: „Die Stimmung gerade bei Länderspielen ist nicht so euphorisch. Aber wenn man so gute offensive Szenen hat, dann kocht der Kessel. Aber wir haben auch ein paar Dinge verbessert. Wir haben spielerisch und nach vorn viel Gutes gesehen. Jetzt haben wir die drei Punkte, die wir unbedingt benötigt haben. Jetzt dürfen wir nicht überdrehen, wir haben die Ungarn gesehen. Man darf so eine kleine Euphorie auch ein bisschen spüren, aber wir müssen auch sachlich bleiben. Ich denke, wir haben insgesamt eine gute Leistung gezeigt.“

Bundestrainer Joachim Löw: „Das war eine klasse Leistung von der Mannschaft in der schwierigen Situation. Auch zu Recht in der Höhe gewonnen. Es war von Anfang an Tempo in den Aktion, gut über die Außen mit Kimmich und Gosens. Ich habe erwartet, dass die Mannschaft nach vorne hin einen Zahn zulegen wird. Robin Gosens ist kampfbetont und das was wir brauchen. So ein Spiel ist auch für einen Trainer eine Nervenschlacht. Aber umhauen tut mich das jetzt auch nicht.“

Robin Gosens: „Kannst mich gerne mal zwicken, ich glaube, selbst dann glaube ich es nicht. Unwirklich fühlt es sich an. Schöner kann es nicht sein. Mehr kannst Du Dir nicht wünschen. Ich glaube, dafür hat mich der Trainer aufgestellt, dass ich meine Offensivkraft einbringe. Die Jungs haben mich gesucht, da bin ich natürlich sehr happy drüber. Ein Tor für die Nationalmannschaft zu schießen ist immer was Besonderes. Ich kann am zweiten Pfosten und dann mal die Hütte machen. Ich bin froh, das das heute geklappt hat.“

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Kai Havertz: „Wir können erstmal zufrieden mit der Leistung sein genau wie mit dem Sieg. Ich freue mich natürlich über das Tor, aber die kühle Art ist eher so meine Spielweise. Es war wichtig für uns, dass wir nach dem verlorenen Spiel gegen Frankreich nicht alles über den Haufen werfen, sondern bei unserer Linie bleiben. Wir vertrauen dem Trainer, wir vertrauen dem System. Deshalb sind wir froh, heute das Spiel gewonnen zu haben. Ungarn ist eine defensiv starke Mannschaft, die alles daran setzt, kein Tor zu kassieren. Bei der EM ist jeder Gegner stark.“

Havertz dazu, dass er jetzt jüngster deutscher EM-Torschütze ist: „Wir können zufrieden sein und haben das überweite Strecken gut gemacht. Ich sehe unsere Chancen weiterzukommen sehr sehr gut. Wir sind bereits und werden alles geben.“

Prince Boateng (ARD-Experte): „Gosens war ganz klar der Beste!“

Michael Ballack (Experte bei Magenta TV): „Die Mannschaft hat das hervorragend umgesetzt. Wir müssen sachlich bleiben und die Sache gut einordnen. Es war ein wichtiger Erfolg. Es war gut, dass Joachim Löw bei seiner Strategie geblieben ist. Heute ist es 100 Prozent aufgegangen. Da ist noch alles drin in der Gruppe, deswegen dürfen wir uns nicht zurücklehnen.“

Mehr zum Thema Gegen Portugal gelingt erster EM-Sieg Deutsche Nationalelf spielt stark auf und gewinnt 4:2

Am Mittwoch um 21 Uhr trifft die Nationalmannschaft auf Ungarn. Lesen Sie hier, wie Deutschland ins Achtelfinale kommen könnte. (dpa, Tsp)