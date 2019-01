Real Madrid muss verletzungsbedingt einige Wochen auf den deutschen Nationalspieler Toni Kroos verzichten. Wie der Champions-League-Sieger am Montag mitteilte, ist bei Kroos bei medizinischen Untersuchungen ein Adduktorenriss zweiten Grades im linken Bein festgestellt worden.

Mehr zum Thema Sechste Pleite in La Liga Fünf Gründe, warum Real Madrid in einer tiefen Krise steckt

Kroos hatte die Verletzung am Sonntag beim 0:2 gegen Real Sociedad San Sebastian zugezogen, als er in der 80. Minute ausgewechselt werden musste. Damit verstärken sich die Probleme von Real, das in der spanischen Meisterschaft nach zwei sieglosen Spielen in Serie derzeit mit einem Rückstand von zehn Punkten auf Spitzenreiter FC Barcelona nur Platz fünf belegt. Kroos kommt in der laufenden Saison auf 14 Ligaeinsätze. Bereits Anfang Dezember verpasste der 29-Jährige zwei Partien auf Grund von Knieproblemen. (dpa)