Es war nicht zu übersehen und schon gar nicht zu überhören: Der Kieler Abwehrblock ist zurück. Immer wieder schallten die Ansagen von Patrick Wiencek durch die Max-Schmeling-Halle. „Kreis steht frei“, „Peke alleine“, „Aufpassen!“ – Informationen, die für seinen Nebenmann und Vereinskameraden Hendrik Pekeler gedacht waren. Im Januar bei der Weltmeisterschaft in Ägypten noch schmerzlich vermisst, zeigten die beiden deutschen Nationalspieler beim Olympia-Qualifikationsspiel gegen Schweden, warum sie zu den besten Defensivkräften der Welt gezählt werden.

„Wir haben jetzt viel mehr Möglichkeiten in der Abwehr, nun wo die Erstbesetzung wieder zurück ist“, hatte Bundestrainer Alfred Gislason bereits vor dem Turnierstart bezüglich der Rückkehr der beiden in den Kader verlauten lassen. Auf der Abwehr aufbauend wollten sich Gislason und sein Team die ersten Punkte auf dem Weg zu den Spielen in Tokio sichern – der Plan ging zumindest halb auf. Am Ende stand es 25:25 (14:13) gegen den Vizeweltmeister.

Beweglich auf den Beinen und gut verschiebend konnte der Mittelblock zunächst die gegnerische Mannschaft wiederholt unter Druck zu setzen. Mit voranschreitender Spielzeit gelang es jedoch zunehmend weniger, den Aktionsradius von Schwedens Spielmacher Jim Gottfridsson einzugrenzen, der, wie man es von ihm im Flensburger Trikot kennt, durch seine gute Übersicht und seine Paradeanspiele an den Kreis glänzte.

Dennoch gelang es der DHB-Auswahl nach 13 Minuten erstmals mit zwei Toren in Führung zu gehen. Wiencek hatte sich am Sechsmeterraum Platz verschafft, ein Anspiel des Leipzigers Philipp Weber zum 8:6 umsetzen können und gleichzeitig eine Zeitstrafe für Gottfridsson gezogen. Ein Vorteil, den die Mannen mit dem Adler auf der Brust nutzten und sich einen Vorsprung erarbeiten (18./11:7).

Bis zur Pause schwand der Puffer allerdings wieder, bedingt durch eigene Fehler, die die Schweden mit Gegenstoßtoren bestraften. In der zweiten Halbzeit waren es unterdessen zu viele vergebene Wurfchancen, durch die sich die deutsche Mannschaft selbst in Hintertreffen brachte. Wiencek versuchte weiter sein Team zu motivieren und anzutreiben – mit Erfolg. In den letzten Minuten erkämpften sich die Deutschen zumindest ein Unentschieden.

Wiencek und der Rest der Mannschaft können nach dem starken Schlussspurt selbstbewusst in das Spiel am Samstag gegen Slowenien gehen und weiter auf die Olympiateilnahme hoffen.