Sehen Sie dennoch Bereiche, in denen die Sicherheit ausgebaut werden kann?

In Macao hat die Fia Streckenänderungen vorgenommen, um die Kurve, in der ich abgeflogen bin, sicherer zu machen. Es gibt jedes Jahr weitere Fangzäune, neue Reifenstapel und weitere Konzepte, um für noch mehr Sicherheit zu sorgen. Die Fia macht da einen guten Job.

Sie haben ein Buch geschrieben, das den Titel trägt: „Auf der Überholspur – Lerne vom Extremen für deinen Alltag“. Da waren Sie allerdings erst 15 Jahre alt – wie kam es dazu?

Das Buch ist damals recht kurzfristig zustande gekommen. Viele haben mich gefragt, was mich der Sport gelehrt hat, wie ich mit Grenzsituationen umgehe, mit Disziplin, Tagesplanung und so weiter.

Wann haben Sie bemerkt, dass dieser riskante Sport genau Ihr Ding ist?

So mit zehn, elf Jahren hat es mich immer froh gemacht, auf der Kartbahn sein zu können. Als ich mit 14 Jahren dann ins Auto umgestiegen bin, war klar, dass ich das für immer machen will. Und dass ich jetzt mit 19 Jahren schon durch die Welt reisen darf, viele Persönlichkeiten kennenlernen und tolle Autos fahren kann, mein Hobby zum Beruf gemacht habe, ist für mich einfach ein Traum.

Vor ein paar Tagen haben Sie Bahrain besucht – vermutlich nicht nur wegen des tollen Wetters, oder?

Das war gar nicht so schön. Zwei der vier Tage, die ich dort war, hat es geregnet. Aber ich war da, um die WEC zu besuchen, das Acht-Stunden-Rennen, und selbst ein paar Testläufe zu fahren.

Sind solche Langstrecken-Rennen für Sie auch eine Option?

Ich darf noch nicht allzu viel verraten, aber ein paar Dinge sind für das nächste Jahr in Planung, dazu gehört – neben dem Plan, wieder Formel 3 zu fahren – vielleicht auch eine Langstrecken-Meisterschaft. In trockenen Tüchern ist allerdings noch nichts.

Wovon hängt Ihre Entscheidung ab?

Das Doofe am Motorsport ist, dass er sehr teuer ist. Ich bin familiär nicht so aufgestellt, dass diverse Projekte so leicht zu stemmen sind, deshalb brauche ich Partner. Die Verhandlungen laufen; ich hoffe, dass bis Ende Januar alle Verträge unterschrieben sind und Plan A, die Formel 3, hinhaut. Nebenbei stehen noch andere Projekte im Raum, eben Langstrecken- Rennen oder Testfahrten in der Formel E.

Fokussiert. Sophia Flörsch hat den schweren Unfall längst verarbeitet. Foto: Imago/Suer

Wie bewältigen Sie die finanziellen Anforderungen?

Ich bemühe mich um langfristige Partner, die an mich und mein Projekt glauben, weil das meine Familie nicht stemmen könnte. Aber es wird von Jahr zu Jahr schwerer, weil man immer mehr Geld benötigt. Auch dieses Jahr werde ich fast keine Vorbereitung für die F-3-Saison 2020 haben. Meine Wettbewerber fahren von Dezember bis März schon so viel wie ich das ganze Jahr. Deshalb hinken die Leistungsvergleiche halt leider immer.

Ihre Konkurrenten kommen oft aus reichen Häusern. Frustriert Sie das?

Es verzerrt komplett den Wettbewerb auf der Strecke. Geld schlägt Talent. Stellen Sie sich einen Fußballverein vor, der nur ein Fünftel des Umfangs der anderen Vereine trainieren kann. Das funktioniert sportlich nicht.

Sie sind eine von wenigen Frauen im Motorsport. Liegt die fehlende Unterstützung auch daran?

Als Frau ist es schon schwer, von Konzernen oder Sponsoren die gleichen Förderungen zu erhalten. Das ist ein Nachteil. Hätte ich die Unterstützung wie die Jungs, könnten gleiche Voraussetzungen in der Vorbereitung geschaffen werden. Gleiche Voraussetzungen sind mein Traum.

Gibt es auch Vorteile?

Als Frau sticht man natürlich heraus, dementsprechend ist die Medienpräsenz natürlich größer. Aber Medienpräsenz bringt einem nichts, wenn man nicht vorne mitfährt. Außerdem will ich keine Quotenfrau sein, sondern die Frau sein, die auch gewinnt und gegen die Männer ankommt und geile Rennen liefert. Aber dazu brauche ich eben auch die gleichen Testmöglichkeiten. Denn Äpfel mit Birnen zu vergleichen, ist halt schwierig.

Frau Flörsch, Weihnachten steht vor der Tür: Sind Sie nach der Marathon-Rückkehr in diesem Jahr etwas besinnlicher geworden?

Nein, überhaupt nicht. Klar, im letzten Jahr war Silvester etwas emotionaler als sonst. Aber der Unfall ist außen vor, das Thema abgehakt. Ich liebe diesen Sport, das ist mein Leben. Und ich freue mich jetzt auf Weihnachten.