BORUSSIA DORTMUND

Am Ende der Saison wird Marco Reus als Kapitän die Schale in die Luft recken, und Felix Magath wird wissen, dass er falsch lag. Jener schrieb vor einigen Tagen in seiner Kolumne für den „Kicker“, dem BVB fehle die nötige Klasse. An dieser Stelle ein kurzer Ausflug in die jüngere Bundesliga-Geschichte, Saison 2008/09: Da wurde Wolfsburg Deutscher Meister. Trainer war Felix Magath. Der Kader bestand noch zwei Jahre zuvor aus läppischen zwölf Spielern und die Mannschaft startete in die Rückrunde vom neunten Tabellenplatz. Von Klasse keine Spur. Niemand, der nicht zu viele Kopfbälle trainiert hat, hätte dem VfL den Titel zugetraut. Felix Magath würde – wenn er denn gefragt würde – wohl sagen, es lag an Felix Magath. Zwei Jahre später, Saison 2011/12: Ein junges Team mit wenig Erfahrung wird Meister, das war der BVB. Mario Götze war damals kaum 18 Jahre alt, ein Mats Hummels noch unerfahren. Trainer, und das ist wichtig, war Jürgen Klopp und nicht Felix Magath. Der verramschte währenddessen den Erzrivalen Schalke 04.

Das bringt uns zurück in die Gegenwart: In Dortmund hat derzeit Lucien Favre das Sagen. Der gewiefte Taktiker zählt zu den Top-Trainern in Europa und trainiert im Jahr 110 seit Gründung des Vereins eine junge Mannschaft, die zweifelsohne spielen kann und sich beweisen will. Schon klar, am Ende müssen die Nerven halten. Routinierte Spieler wie Reus und Götze wissen, wie man Titel gewinnt. Nur zum Vergleich: In Wolfsburg wusste das 2009 praktisch niemand.

Luftsprung nach dem Titel? Sieht gut aus für Marco Reus (li.) und den BVB. Foto: Thomas Frei/dpa

Favre muss seine Spieler im Grunde nur noch wachhalten bis zum letzten Spieltag. Bayerns Spiel ist zwar immer noch hochklassig, doch erstmals – ungefähr seit Erfindung des Balls – ziehen sich Risse durch das Bollwerk FC Bayern. Selbst die Konzernchefs Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß sind nicht mehr unantastbar und die Spieler plötzlich nicht mehr gefeit vor Kritik. Sie können ja kaum noch ungestört ihr Goldsteak verdrücken, ohne dafür auf die Mütze zu bekommen. Die Rückrunde ist noch gar nicht angepfiffen, die Ziellinie längst noch nicht in Sicht, da liegen die Nerven schon blank. Profispieler wissen, dass sich solche Gelegenheiten nicht allzu oft ergeben. Chancenverwertung ist das Stichwort. Das weiß auch Favre, das weiß auch der BVB.

Als wäre es nicht reizvoll genug, den wankenden Münchnern die Beine wegzuziehen (sprichwörtlich!), hilft jetzt auch noch Felix Magath. Sollten die Dortmunder gegen Ende der Saison müde werden, muss Favre nur dessen Kolumne vorlesen. Einfach kurz das Unvertrauen eines gescheiterten Ex-Schalkers ins Gedächtnis rufen. Dann geht’s. Christian Vooren