Boris Herrmann ist um 20.50 Uhr in der Biskaya mit einem Fischerboot kollidiert. Der 39-Jährige segelte zu der Zeit etwa 80 Meilen vom Ziel entfernt und liegt derzeit an dritter Position. Nach dem Zusammenstoß verlor er an Geschwindigkeit. Statt mit 20 Knoten Richtung Les Sables d'Olonne zu segeln, kommt er seither mit acht Knoten vorwärts.

Wie sein Team bestätigte, soll der Steuerbord-Foil bei dem Vorfall beschädigt worden sein. Herrmann selbst sei unverletzt und bemühe sich, die verbleibenden Meilen bis Les Sables d'Olonne sicher zurückzulegen.

