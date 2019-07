Vielleicht meint er es ja tatsächlich ernst. Ja, vielleicht will Uli Hoeneß wirklich nicht mehr als Präsident des FC Bayern kandidieren. Die "Bild"-Zeitung will erfahren haben, dass der ewige Hoeneß bei der im November anstehenden Mitgliederversammlung nicht zur (Wieder-)Wahl antreten möchte. Außerdem soll er planen, auch seinen Aufsichtsratsposten abzugeben. Die Bayern ohne Hoeneß? Geht das?

Alle Fußballfans, die jünger sind als 40 Jahre - und von denen soll es einige in diesem Land geben - haben den Dauermeister aus München gar nicht ohne einen Uli Hoeneß in Führungspositionen kennengelernt. Das spricht für seinen Erfolg in einer Branche, die so schnelllebig geworden ist, dass man sich die Gesichter zu den Vereinen heutzutage kaum noch merken kann. Und tatsächlich: 20 Meistertitel, elf Pokalsiege, zwei Erfolge in der Champions League als Manager und Präsident des FC Bayern - das wird Hoeneß so schnell keiner nachmachen, das kann ihm so schnell keiner nachmachen. Keine Frage, Uli Hoeneß hat die Bayern so groß gemacht, wie sie jetzt sind. Sie werden ihm auf ewig dankbar sein müssen. Doch das kann nicht der Grund sein, ihn auch ewig zu behalten.

Uli Hoeneß stand, je länger er amtierte, immer mehr unter dem Verdacht einer gewissen Selbstgefälligkeit, vielleicht sogar Selbstherrlichkeit. Womöglich ist das sogar verständlich, wenn man so lange unangreifbar einen Klub führt. In den zurückliegenden Jahren hat er allerdings auch erstaunlich viel dafür getan, sein Image als größter Fußballpräsident aller Zeiten zu pflegen und seinen einst so herausragenden Ruf kaputtzumachen.

Ein Knastaufenthalt wegen Steuerhinterziehung? Na und, Uli Hoeneß kehrte unbescholten zu seiner Bayern-Familie zurück. Öffentliche Hasstiraden gegen verdiente Nationalspieler? Nicht schlimm. Ausraster bei Pressekonferenzen? Alles kein Problem für den FC Bayern. Dabei ist Hoeneß längst ein Problem für die Bayern geworden. Er wirkt schon lange nicht mehr so souverän wie einst. Das war nicht zuletzt bei der Trainerpersonalie Niko Kovac zu erleben, als er herumlavierte.

Und auch jetzt gelingt es ihm nicht, seinen Klub attraktiv genug für die besten Spieler der Welt zu machen. Dass das bajuwarische Selbstverständnis ein bisschen abhanden zu kommen scheint, liegt auch an dem Präsidenten. Man darf dem Klub also wünschen, dass es nicht nur wieder Koketterie ist, sondern dass Uli Hoeneß es diesmal tatsächlich ernst meint mit seinem Rückzug. Die Bayern ohne Hoeneß? Geht das? Es wird höchste Zeit.