Sebastian Vettel hat sich beim Flutlicht-Erfolg von Lewis Hamilton ohne Sieggefühl in die Formel-1-Winterpause verabschieden müssen. Beim ereignisreichen Finale mit einem heftigen Abflug von Landsmann Nico Hülkenberg, dem frühen Aus für Teamkollege Kimi Räikkönen im letzten Rennen für Ferrari und Überholmanövern ganz nach Fan-Geschmack musste sich Vettel auf dem Yas Marina Circuit einmal mehr dem britischen Weltmeister geschlagen geben. Hamilton mit seinem Gold-Helm feierte im Mercedes nach seiner 83. Karriere-Pole den 73. Sieg in seiner Laufbahn und den elften in dieser Saison.

Dritter wurde am Sonntag Max Verstappen im Red Bull nach einer seiner wild-kompromisslosen Fahrten vor dem scheidenden Teamkollegen Daniel Ricciardo, der nach 100 Rennen für Red Bull und 150 in der Formel 1 zu Renault wechseln wird. Vorjahressieger Valtteri Bottas kam im zweiten Mercedes nicht über den fünften Platz hinaus und verpasste im WM-Klassement Rang drei. Den sicherte sich trotz seines Aus' nach Motorschaden Landsmann Räikkönen. Der zweimalige Weltmeister Fernando Alonso kam in seinem zunächst letzten Formel-1-Rennen im McLaren mit Sonderlackierung nicht über Rang 11 hinaus.

Kurz vor dem Start ins mit Hochspannung erwartete Saisonfinale wurde am Silberpfeil von Hamilton noch geschraubt. Die rechte Abdeckung am Wagen des Briten war minutenlang ab. Als die Roten Ampeln ein letztes Mal in diesem Formel-1-Jahr erloschen, kam der Weltmeister von seiner 83. Karriere-Pole - seiner elften in diesem Jahr - aber bestens weg.

Niko Hülkenberg: "Ich hänge hier herum wie eine Kuh"

In einen besorgniserregenden Crash war schon früh Nico Hülkenberg involviert. Der Renault-Pilot kollidierte in Kurve neun mit seinem rechten Hinterrad mit Romain Grosjean im Haas, wurde in die Luft katapultiert, überschlug sich und landete kopfüber in der Leitplanke. „Ich hänge hier herum wie eine Kuh und da ist Feuer, bringt mich hier raus“, funkte der Emmericher kurz nach dem Schockmoment an die besorgte Renault-Box und gab vorsichtig Entwarnung.

Hülkenberg konnte anschließend eigenständig wieder aus seinem Wagen steigen und wurde beim Rennarzt obligatorisch untersucht. Der Überrollbügel hatte ihm einen sicheren Dienst erwiesen. Der Grand Prix war damit für Hülkenberg beendet, das Safety Car kam auf die Strecke. Nach der Freigabe des Rennens blieb Hamilton vor seinem Teamkollegen Bottas in Führung, das Duo hatte sich zum fünften Mal nacheinander die erste Startreihe in Abu Dhabi gesichert. Keinem anderen Team ist das in der Formel-1-Geschichte auf einer Strecke jemals gelungen. Vettel folgte dem Duo.

Auf einmal blieb sein Teamkollege Kimi Räikkönen in der siebten Runde auf der Start-und-Zielgeraden stehen. „Was passiert da, ich habe keine Power“, klagte der Finne in seinem letzten Grand Prix für Ferrari. Enttäuscht machte sich der künftige Sauber-Pilot zu Fuß auf den Weg ins Fahrerlager zu seiner Frau Minttu. Es war Räikkönens vierter Ausfall 2018 - und was für ein bitterer!

Hamilton knackt 400-Punkte-Marke

Hamilton kam als Erster aus der Spitzengruppe an die Box und fand sich nach seiner Rückkehr nur auf Rang fünf wieder hinter Bottas, Vettel sowie dem Red-Bull-Duo Max Verstappen und Ricciardo, der Hülkenbergs neuer Stallrivale bei Renault wird. Alonso mühte sich mit seinem McLaren wie gewohnt im Hinterfeld. In seinem Abschiedsrennen, seinem 311. in der Motorsport-Königsklasse, konnte der Spanier aber auch nach einer Fünf-Sekunden-Zeitstrafe wegen Abkürzens erneut nicht in die Punkte fahren.

Während seine Rivalen vorne sich frische Reifen aufziehen ließen, blieb Ricciardo in seinem 150. Grand Prix noch weiter draußen. Vorübergehend regnete es ganz leicht über dem Kurs, der mit 1,3 Milliarden Dollar als teuerster im Rennkalender gilt. Hamilton, Bottas und Vettel blieben dem Australier auf den Fersen.

Erst in Runde 34 von 55 kam Ricciardo in die Garage, Hamilton übernahm wieder die Führung. In dem ereignisreichen Saisonendspurt lieferten sich Bottas, der Probleme mit seinen Reifen bekam, und Verstappen ein Rad-an-Rad-Duell. Der forsche Niederländer entschied es für sich. Kurz danach überholte auch Ricciardo den Finnen, der im vergangenen Jahr in Abu Dhabi sein letztes Rennen gewonnen hatte. An der Spitze ließ sich der souveräne Hamilton vor Vettel von seinem 73. Karrieresieg nicht mehr einfangen und knackte als erster Pilot die Marke von 400 Punkten. (dpa)