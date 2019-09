Kürzlich hat Andrew Luck, einer der besten Quarterbacks der Liga, über Nacht sein Karriereende bekannt gegeben, weil er andauernd verletzt war – im Alter von gerade einmal 29 Jahren. Ist die NFL zu gefährlich?

Schwer zu sagen. Für Andrew gilt: es ist seine Karriere, sein Leben und seine Entscheidung. Ganz schlecht wird es ihm in Zukunft sicher nicht gehen, er hat in seiner Laufbahn mehr als 100 Millionen Dollar verdient. Wer allerdings nicht selbst gespielt hat, kann sich gar nicht vorstellen, wie sich der Körper anfühlt und was für Schmerzen das sind. Man muss sich dann die Frage stellen: Was bin ich eigentlich? Bin ich nur Footballer oder doch mehr, sprich: Ehemann, Vater, Familienmensch?

JJ Watt, einer der härtesten Verteidiger der Liga von den Houston Texans, konsumiert am Tag um die 10 000 Kalorien, um sein Gewicht und seine Statur zu halten. Lief das bei Ihnen ähnlich?

Ich kenne keinen Footballer, der allen Ernstes Kalorien zählt. Aber es stimmt schon: das Gewicht ist ein Dauerthema, das viele Profis begleitet. Ich bin zum Beispiel ein Mensch, der hart dafür arbeiten muss, groß und stark zu sein. Weil ich zumindest versucht habe, mich einigermaßen gesund zu ernähren, musste ich viel in mich hineinschaufeln.

Zum Beispiel?

Ich habe becherweise Haferflocken gegessen, becherweise Nüsse. Dazu viele Flüssigkeiten, weil die leichter zu verdauen sind. Ich hatte immer Panik, wenn ich auf die Waage gegangen bin und gemerkt habe: ups, ich habe Gewicht verloren. Dann haut man sich danach automatisch kalorienhaltige Sachen rein. Manchmal habe ich Olivenöl gelöffelt, ein Löffel davon hat 110 Kalorien. Das sind die kleinen Tricks, um die Statur zu halten. Das geht vielen in meiner Gewichtsklasse so.

Schwere Zeiten. In der aktiven Karriere wog Vollmer um die 150 Kilogramm. Mittlerweile hat er abtrainiert und liegt bei 115... Foto: dpa

Ganz ehrlich: Ist das nicht belastend?

Mir wird das so richtig erst jetzt bewusst, nach dem Karriereende. Es war einfach lange Zeit Teil meines Lebens. Ich war eine Maschine, für die sich alles um American Football gedreht hat: Wann stehe ich auf? Wann startet das Training? Wann sehe ich den Arzt? Wann ist Besprechung, wann Videoanalyse? Wie mache ich das? Es gab unendlich viele Nächte, in denen meine Frau das Eis an meinen Knien gewechselt hat, weil ich so krasse Schmerzen hatte. Ohne sie hätte ich es niemals so weit gebracht. Es ist ein Lebensstil, in dem man gefangen ist und aus dem man so schnell nicht herauskommt. Wenn man dann raus ist, wird einem erstmal klar, was man alles aufgegeben und wieviel man investiert hat.

Wie sah Ihr Alltag als Profi aus? Es heißt, Sie seien stets einer der ersten beim Training gewesen.

Ich hatte immer die Grundeinstellung: Ich kann mehr und härter arbeiten als alle anderen. Deshalb war ich immer mindestens zwei Stunden früher beim Training, weil ich wusste: Wenn ich diese zwei Stunden pro Tag auf den Monat hochrechne oder auf das Jahr, wird es für jeden anderen Spieler schwer, mich von meiner Position zu verdrängen.

Diese Frühaufsteher-Mentalität haben Sie sich offenbar bis heute bewahrt: Zum Zeitpunkt dieses Anrufes war es bei Ihnen sieben Uhr morgens Ortszeit.

(lacht) Stimmt, das lässt sich wahrscheinlich nicht mehr ändern, meine innere Uhr ist sozusagen gestellt. Ich bin damit immer gut gefahren und deshalb behalte ich das auch jetzt noch so bei. Ich bin ein Morgenmensch.

Wie dick ist so ein NFL-Playbook, also jenes Werk, in dem sämtliche taktischen Spielzüge vermerkt sind?

Es gibt bestimmt 1000 Varianten, wenn man alles zusammenzählt. Die Spielzüge werden manchmal auch nur minimal geändert, weil der Gegner weiß: ach, das haben sie letzte Woche schonmal gemacht, das machen sie jetzt wieder. Und dann kommt doch ein anderer Spielzug heraus. Man muss sich jede Woche neu darauf einstellen, weil immer neue Varianten und Möglichkeiten dazukommen.