Gerade Bellichick gilt als besonders harter Hund, als geradzu unnahbar. Wie haben Sie ihn zu Beginn der Karriere erlebt?

Er hat ganz klar gesagt: Wir haben letztes Jahr die Meisterschaft gewonnen und brauchen eigentlich nichts, kein neues Personal. Aber hey: viel Glück beim Versuch, es in die Mannschaft zu schaffen. Es geht im Football nur ums Gewinnen, um nichts anderes. Wer das bei Bellichick nicht versteht, der ist nicht lange da.

Harte Zeiten.

Ja und nein. Es läuft im Grunde wie in vielen anderen Berufen: Wenn jemand kommt, der jünger ist, billiger und vielleicht sogar besser, verliert man seinen Job ganz schnell, das ist bei Google oder anderen großen Unternehmen nicht anders, glaube ich.

Trotz des großen Leistungsdrucks: Haben Sie in Ihrer Karriere auch Freundschaften geschlossen, die bis heute halten?

Na klar. Viele meiner besten Freunde sind Footballer. Wir haben über Jahre nebeneinander in der Umkleide gesessen, alle Höhen und Tiefen erlebt, große Siege gefeiert und große Niederlagen verdaut. Vor allem waren es prägende Jahre: Ich habe in dieser Zeit geheiratet, unsere Kinder sind geboren, wir haben Weihnachten und Thanksgiving zusammen gefeiert. Damals habe ich meine Teamkollegen häufiger gesehen als meine Familie.

Das Vorwort zu Ihrem Buch „German Champion“ hat Tom Brady geschrieben, der mutmaßlich beste Quarterback der NFL-Geschichte, sechsmaliger Super-Bowl-Sieger und einer der ganz großen Sportstars in den USA.

Tom ist einer meiner besten Freunde geworden. Ich saß ihm acht Jahre gegenüber, wir hatten jeden Tag miteinander zu tun, waren im ständigen Austausch. Es lief wie in einer Kuhherde. Wir sind überall zusammen hingegangen und haben natürlich nicht nur über Sport gesprochen, sondern auch gefragt: Wie geht’s der Frau? Wie geht’s den Kindern? Was machst du heute Abend oder an Thanksgiving? Da entwickeln sich natürlich Freundschaften. Wenn das Zwischenmenschliche komplett auf der Strecke geblieben wäre, hätte das Ganze auch keinen Spaß gemacht. Dafür sind der Stress und die Schmerzen einfach zu groß.

Quarterback-Legende Peyton Manning hat seine Teamkollegen und gerade auch seine Leibwächter aus der Offensive Line regelmäßig zum Essen eingeladen, um sich für ihre Dienste erkenntlich zu zeigen. Wie war das bei Tom Brady?

Solche Aktionen gab es natürlich auch. Wir waren vor jedem Spiel gemeinsam Essen und Brady hat immer für diese große Gruppe bezahlt. Und an Weihnachten haben wir immer coole Geschenke bekommen.

In der kommenden Saison arbeiten Sie nun gemeinsam mit dem ehemaligen deutschen NFL-Profi Markus Kuhn als Experte für DAZN und werden zahlreiche Spiele kommentieren? Aufgeregt?

Ach was. Markus und ich bringen mehr als eineinhalb Jahrzehnte Football-Erfahrung mit, ich habe Super Bowls gewonnen und Super Bowls verloren, war in einem der besten Teams seit langer Zeit. Wir kennen einfach viele Geschichten und Insider-Informationen, die keiner in Deutschland kennt oder kennen kann. Die wollen wir den deutschen NFL-Fans erzählen und näherbringen. Das macht, glaube ich, den Reiz zwischen Markus und mir aus.

Pendeln Sie für Ihre Kommentatoren-Tätigkeit zwischen den USA und Deutschland?

Nein, wir kommentieren das aus einem Studio in den USA. Ich lebe in Florida, Markus in New York, das lässt sich gut einrichten.

Mit welchen Teams ist in der neuen Saison zu rechnen?

Ich glaube, dass die Patriots wieder mitmischen werden, nicht nur weil sie Titelverteidiger sind. Ihre Defense wird noch stärker sein als letztes Jahr. Ansonsten sehe ich die typischen Favoriten vorn: die Los Angeles Rams zum Beispiel oder die Kansas City Chiefs. Aber das muss nichts heißen: Im Moment glaubt jeder Experte an seine Prognose – und in drei Monaten ist alles wieder ganz anders. Das ist das Schöne am Sport und im speziellen am American Football: Man weiß vorher nicht, wie es hinterher ausgeht

Die Frage, welchem Team Sie die Daumen drücken, erübrigt sich ja vermutlich?

(lacht) Ich bin schon unabhängig und halte es mit keiner Mannschaft. Aber ich habe natürlich viele Freunde, denen ich Glück wünsche. Viele von ihnen sind sogar noch bei den Patriots. Ich wünsche ihnen auf jeden Fall eine gute Saison.