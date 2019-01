Es gibt angenehmere Dinge, als in der Firma vom Chef oder Angestellten vor versammelter Belegschaft erklärt zu bekommen, was für ein Vollpfosten man doch ist. Im Berufsleben würde in so einem Fall von Mobbing geredet oder der Betriebsrat alarmiert. Das sind alles Regeln, die im Berufsfußball nicht greifen. Dort ist im Geschäft vieles erlaubt, insbesondere wenn es um Trainer geht, die keinen Erfolg haben und kurz vor der Demission stehen. Hannovers André Breitenreiter und sein Augsburger Kollege Manuel Baum müssen zur Zeit viel erleiden.

Bei Baum meutert jetzt sogar die Mannschaft öffentlich. Augsburgs Abwehrspieler Martin Hinteregger sagte nach dem 0:2 bei Borussia Mönchengladbach: „Ich kann nichts Positives, aber auch nichts Negatives über den Trainer sagen.“ Rückendeckung oder Solidarität hören sich anders an. In Hannover ist schon seit Wochen von der Spitze im Umgang mit dem Trainer Feingefühl ein Fremdwort. Als er nach einem Bekenntnis zu André Breitenreiter gefragt wurde vor dem Spiel in Dortmund schimpfte Klubboss Martin Kind: „Das ist eine freche Frage.“ 96-Sportdirektor Horst Heldt redete derweil von einem Endspiel - für den Trainer, zu dessen Zukunft er nichts sagen könne („Ich bitte um Verständnis“).

Erst zwei Trainerentlassungen gab es in der laufenden Saison in der Bundesliga

Bei Bayer Leverkusen waren sie dagegen in dieser Saison mit Worten eher sparsam, wenn es um den Arbeitsplatz des Trainers ging: So war schon längst beschlossen, dass Heiko Herrlich gehen musste, bevor er mit dem Team 3:1 gegen Hertha BSC gewann. Nachfolger Peter Bosz stand bereits vor der Bayer-Tür. Herrlich hätte wohl auch 30:0 gegen die Berliner siegen können, es hätte nichts an seinem Rauswurf geändert.

Mehr zum Thema Hannover 96 Breitenreiter vor dem Aus

Erst zwei Trainerentlassungen gab es in der laufenden Saison in der Fußball-Bundesliga (Tayfun Korkut (Stuttgart) und eben Heiko Herrlich in Leverkusen). Da wird es schwer, die Marke der letzten beiden Spielzeiten (jeweils neun pro Saison noch zu erreichen). Aber vielleicht sind Entlassungen weniger schlimm als das unsägliche Spielchen mit oder eben ohne Worte. Ein klarer Schnitt im Arbeitsverhältnis mit dem Trainer für ist für beide Seiten sicher befriedigender als so schräge Spielchen wie in Augsburg, Hannover oder auch Leverkusen.