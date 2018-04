Nun haben auch Kramers Gladbacher – aus unterschiedlichen Gründen – keine besonders gute Saison gespielt, aber sie zählen zumindest zu den Teams, die explizit den Ansatz verfolgen, Fußball zu spielen. „Ich finde, dass wir bei Borussia einen abwägenden Ball spielen, einen Ball, der aber auch risikoreich ist“, sagt Kramer. Davon gibt es in der Bundesliga wenige. Die Bayern natürlich, Gladbach, Leverkusen wieder mehr als noch zu Zeiten des Gegen-den-Ball-Fanatikers Roger Schmidt, die TSG Hoffenheim und in Ansätzen auch Hertha BSC.

Trainer Pal Dardai will, dass der Ball sauber von hinten herausgespielt wird, dass Torchancen strukturiert vorbereitet werden und nicht aus Zufall entstehen. Aber auch der Ungar hat schon ein bisschen vor der Realität kapituliert und das Spiel seiner Mannschaft an die neuen Begebenheiten angepasst, zumindest in fremden Stadien. „Das sind zwei verschiedene Stile, zwei verschiedene Matchpläne“, hat Dardai seine neue Strategie für Auswärtsspiele erklärt. „Wir wollen nicht spielen. Wir wollen gut stehen und kontern.“

Umschaltspiel und Konterfußball erfreuen sich in der Bundesliga riesiger Beliebtheit, weil dafür am wenigsten fußballerische Klasse nötig ist. Fußballerische Klasse, von der die Liga mit Aubameyang, Dembélé, Mchitarjan, Gündogan, Xhaka, De Bruyne, Sané und Draxler in jüngerer Vergangenheit jede Menge verloren hat. Die eigene Abwehr dicht zu bekommen ist einfacher, als die Abwehr des Gegners auszuspielen. Die meisten Mannschaften nutzen dazu eine Fünferkette, die oft noch als Dreierkette verkauft wird. De facto aber wird nicht ein Mann weniger für die Verteidigung benötigt, sondern einer mehr – was im Umkehrschluss bedeutet: Für das Spiel nach vorne fehlt ein Spieler.

Rainer Widmayer, der Assistent von Herthas Cheftrainer Dardai, hat mal von seinen Erfahrungen in der Schweiz berichtet, als er Co-Trainer von Krassimir Balakow beim FC St. Gallen war. Vor genau zehn Jahren spielte die Mannschaft in der Relegation gegen den Zweitligisten AC Bellinzona um den Verbleib in der Super League. Bellinzona wurde damals vom heutigen Schweizer Nationaltrainer Vladimir Petkovic betreut – und spielte gegen St. Gallen überraschenderweise mit einer Fünferkette. Der Außenseiter gewann 3:2 zu Hause und 2:0 in St. Gallen und stieg in die Erste Liga auf.

Alles fing mit einem gewissen Jürgen Klopp an

Wenn man versucht zu ergründen, wann das alles angefangen hat, wird man vielleicht im Sommer 2004 in Mainz landen, in einer Gaststätte namens Haasekessel direkt neben dem Bruchwegstadion. Es ist in jener Zeit die inoffizielle Geschäftsstelle des FSV Mainz 05, der gerade, gegen jede Wahrscheinlichkeit, zum ersten Mal in die Bundesliga aufgestiegen ist. Die Einrichtung: Eiche rustikal. An den Wänden Wimpel und Autogrammkarten, auf den Tischen Spitzendecken und auf der Theke zur Mittagszeit schon das erste frisch gezapfte Bier.

In einer ruhigen, leicht schummrigen Ecke sitzt Jürgen Klopp, ein vormals mittelmäßiger Zweitligaverteidiger, der mit gerade 37 und noch ohne Lizenz jetzt den frischen Bundesligisten trainieren darf. Auf die Frage, ob er eine Idee vom perfekten Fußball habe, antwortet er: „Wenn eine Mannschaft mit der Qualität von Real Madrid nicht nur marschiert, wenn sie selbst den Ball hat, sondern auch dann, wenn der Gegner in Ballbesitz ist.“

Klopp hat diesen Fußball dann mit seinen Mainzern spielen lassen, nur ohne die Qualität der damaligen Galaktischen von Real. Und er hat diesen Fußball später auch bei Borussia Dortmund spielen lassen – mit einer Qualität, die der von Real Madrid mit jedem Jahr ein Stückchen näher kam. „Gegenpressing ist der beste Spielmacher“, hat Klopp einmal gesagt. Der BVB wollte manchmal gar nicht den Ball haben. Mats Hummels hat in einem schwachen Moment sogar verraten, dass die Dortmunder den Ball bei Einwürfen bewusst zum Gegner werfen – um diesen Moment dann zum Gegenpressing zu nutzen.

Schalke – genau der Zweite, den die Bundesliga verdient?

Gegen-den-Ball-Fußball ist einmal Außenseiterfußball gewesen. Der Versuch, spielerisch überlegenen Gegnern mit einem besseren Plan beizukommen. Das Problem ist: In der Bundesliga wird er längst von Mannschaften gespielt, die gar keine Außenseiter sind. Vom FC Schalke 04 zum Beispiel, der die Saison vermutlich als Meister hinter den Bayern abschließen wird. Zyniker behaupten, mit Schalke bekomme die Bundesliga genau den Zweiten, den sie verdient habe. Unter Domenico Tedesco, einem der jungdynamischen Tüftler auf der Trainerbank, ist die Mannschaft erfolgreich wie lange nicht – allerdings unter Verzicht auf fast sämtliche ästhetischen Elemente in ihrem Spiel. Wie kaum jemand in der Bundesliga richtet Schalkes Trainer seine Mannschaft am jeweiligen Gegner aus. Für jede Begegnung gibt es einen speziellen Matchplan.

Als Schalke Anfang März auf Hertha BSC traf, erzählte Tedesco, die Vorbereitung auf das Spiel hätte gezeigt, dass die Berliner immer dann gewonnen hätten, wenn sie weniger Ballbesitz gehabt hätten als ihr Gegner. Daher sei es in diesem Spiel das Ziel gewesen, selbst möglichst wenig Ballbesitz zu haben. Als Tabellendritter! Gegen den Elften! Im eigenen Stadion! Schalke gewann 1:0 und verbesserte sich auf den zweiten Tabellenplatz.