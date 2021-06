München fühlt sich bereit für EM-Start - Söder: „Es ist an alles gedacht“ Wie ein Trainer stand Philipp Lahm vor der deutschen Auswechselbank, die Politiker um Ministerpräsident Markus Söder und Oberbürgermeister Dieter Reiter stellten sich im Halbkreis auf. Und dann wurde gefachsimpelt über frühere Spiele in dieser Arena in München und die deutsche Taktik vor dem EM-Auftakt gegen Frankreich.



Dem ersten Gruppenspiel am Dienstag (21.00 Uhr) blicken Lahm, Söder und die anderen EM-Entscheider erleichtert und optimistisch entgegen. Ihre Botschaften: München sei bereit für die Europameisterschaft. Und mit etwas Vorsicht werde diese keine schlimmen Corona-Folgen haben.



„Es ist an alles gedacht“, resümierte CSU-Chef Söder bei dem Lokalaugenschein im Stadion am Montag und meinte, die 14.500 auf den Rängen zugelassenen Fußball-Fans könnten „mit gutem Gewissen“ der schweren sportlichen Aufgabe gegen den Weltmeister entgegenfiebern. Im Hintergrund liefen dabei die letzten Arbeiten auf den Tribünen der Arena, es wurde noch einmal durchgefegt, Volunteers rückten die Banner in den deutschen und französischen Landesfarben zurecht.



Es ist also alles angerichtet für ein Fußball-Fest unter Pandemiebedingungen. EM-Botschafter Lahm freut sich auf die Turnieratmosphäre. Dass trotz der langsam aufkommenden Euphorie weiterhin viele Covid-Regeln einzuhalten sind, darauf pochten Söder und Reiter. „Passt ein bisschen auf euch auf und auf die anderen. Dann kann man auch toll miteinander feiern“, mahnte Reiter.







Bild: dpa