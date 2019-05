Es war eine sagenhafte Kulisse, die das Olympiastadion Berlin zu bieten hatte: 20 178 Kinder und Jugendliche waren am Dienstag gekommen, um die Spieler der U-16-Nationalmannschaft im Schüler-Länderspiel anzufeuern. Die Stimmung war schon vor dem Anpfiff großartig – nervös rutschten die Kinder auf den Bänken hin und her, ihre Gesichter in den Landesfarben bemalt und in den Händen große Deutschlandflaggen. Vereinzelt fand sich darunter auch die Fahne des heutigen Gegners des deutschen 18-köpfigen Kaders wider: Der Weltmeister-Nachwuchs aus Frankreich.

Die beiden Mannschaften gehören beide zum Jahrgang 2003. Gegeneinander haben sie bisher noch nicht gespielt – ihr Aufeinandertreffen am Dienstag war für beide Teams eine Premiere. Das DFB-Team von Trainer Christian Wück hatte sich mit Videomaterial auf die Franzosen vorbereitet und stellte sich um 11 Uhr mit vollem Einsatz seinem Gegner. Schon in den ersten Spielminuten ergaben sich für Deutschland erste Torchancen, und das Geschehen spielte sich hauptsächlich auf der französischen Rasenseite ab. Währenddessen heizten die Schüler auf den Zuschauerrängen ordentlich die Stimmung im Stadion ein und pfiffen aufgeregt in ihre Trillerpfeifen, wenn sich der Ball mal wieder gefährlich einem der beiden Tore näherte.

„Wo sind die französischen Fans?“ fragte der Moderator durch das Mikrofon – als Antwort erklangen laute Rufe. „Und wo sind hier die Deutschen?“ – Daraufhin rastete das Stadion völlig aus – die Jungs der deutschen Nationalmannschaft waren zumindest in der Anzahl ihrer Fans schon jetzt die klaren Sieger des Spiels.

Und in der 21. Minute sprangen dann auch die letzten Fans von ihren Plätzen - 1:0 für Deutschland. Nach 56 Minute dann das 2:0. In der Endphase der Begegnung wurde das Spiel der Franzosen dann deutlich offensiver, immer stärker versuchten sie, den Rückstand noch wettzumachen. Doch mit dem 3:0 in der 61. Minute war das Spiel entschieden und Deutschland ging als klarer Sieger daraus hervor.

Mit dem Schlusspfiff des Schiedsrichters wurde die deutsche U-16-Nationalmannschaft unter tosendem Applaus ihrer jungen Fans vom Rasen verabschiedet. Aus Sicht des Trainers Wück war das Schüler-Länderspiel eine gute Vorbereitung auf künftige Ziele – wie etwa die Qualifikation für die U-17 EM 2020 in Estland.