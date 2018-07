Mit Humor hat Brasiliens Superstar Neymar auf die Kritik an seinen theatralischen Reaktionen auf Fouls bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland reagiert. Er veröffentlichte ein selbstironisches "Schwalben-Video, in dem er Kinder zum Hinfallen auffordert.

"Ein, zwei, drei - los", ruft Neymar der in einem Parkhaus versammelten Gruppe von Nachwuchsfußballern in dem Filmbeitrag zu, den er am Donnerstag in das soziale Netzwerk Instagram einstellte. "Das ist ein Freistoß", schreit er darin unter Lachen, nachdem sich die Kinder auf den Boden warfen.

Das Video veröffentlichte der Weltklassespieler unter dem Hashtag #ChallengeDAFALTA. Da Falta ist das portugiesische Wort für Freistoß. Während der WM hatte das Verhalten nach Fouls unter dem Stichwort "Neymar-Challenge" weltweit zu lustigen Reaktionen geführt, die den brasilianischen Nationalspieler veräppelten. Ein Fußball-Klub veranstaltete sogar einen Wettkampf, bei dem sich die Teilnehmer über die gesamte Länge des Spielfelds wälzen mussten.

Bei dem Turnier hatte sich Neymar nach Attacken von Gegenspielern häufig in als übertrieben empfundener Weise mit verzerrtem Gesicht auf den Boden geworfen und herumgewälzt. Das brachte ihm scharfe Kritik von früheren Weltstars wie dem niederländischen Stürmer Marco van Basten ein. "Wenn es viel Theater gibt, hilft es Dir nicht." (AFP)