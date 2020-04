Mesut Özil, ein sehr feiner, aber inzwischen nicht mehr überragender Fußballer in der Premier League, soll rund 400.000 Euro beim FC Arsenal verdienen. Ähnliches gilt für einige seiner Kollegen aus Englands höchster Fußballliga. Etwa für den sehr guten, aber ebenfalls nicht überragenden Torhüter David de Gea von Manchester United. Es handelt sich hierbei übrigens nicht um Jahres- oder Monatsgehälter, sondern um Wochengehälter.

Es ist nichts Neues, dass sich die Dinge auf der Insel Großbritannien allgemein und speziell im Fußball etwas anders drehen. Und ebensowenig überrascht es, dass der Fußball gerade dort moralisch niederträchtig ist, wo besonders viel Geld im Spiel ist.

Angesichts der Coronavirus-Epidemie mit vielen Infizierten und Toten auch in Großbritannien macht es dennoch einigermaßen fassungslos, was sich bis Donnerstagabend rund um die Premier League abspielte.

Spieler wurden weiterbezahlt, nicht aber das nicht Fußball spielende Personal

Während die Spieler in den Top-Ligen Deutschlands, in Spanien und Italien längst großflächig auf Gehälter verzichteten, konnte sich die britische Spielergewerkschaft PFA nicht mit den Klubs auf einen solchen Verzicht einigen. Die PFA vermutete wohl nicht zu Unrecht, dass die Klubeigner in der Krise durch die Personaleinsparungen sogar noch einen Reibach machen wollen.

Mehr zum Thema Coronavirus in Zeiten des Brexit Für Großbritannien kommt die Pandemie zur Unzeit

Die Folge: Während in den vergangenen Tagen also Wochengehälter von bis zu 400.000 Euro über den Tisch gingen, versetzen einige Klubs eine Vielzahl ihres nicht Fußball spielenden und vergleichsweise schlecht bezahlten Personals in den Zwangsurlaub. Dort bekommen die Mitarbeiter einen Höchstsatz von 2850 Euro, bezahlt aus Steuergeldern des staatlichen Hilfsprogramms.

Angesichts der wirtschaftlichen Not großer Teile der britischen Bevölkerung ist der Vorgang in diesen Krisenzeiten ein Skandal. Immerhin: Am Freitag wurde erneut über einen Gehaltsverzicht verhandelt. Von 25 Prozent Gehaltseinbußen war die Rede. Mesut Özil müsste dann mit mutmaßlich 300.000 Euro in der Woche leben. Damit kommt man über die Runden.