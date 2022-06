Seit 1973 werden die Weltmeisterschaften im Schwimmen vom internationalen Schwimmverband FINA ausgetragen, seit 2001 finden sie alle zwei Jahre statt. In diesem Jahr holte der deutsche Schwimmer Florian Wellbrock in Budapest Bronze für über 1500 Meter Freistil.

Der Magdeburger musste sich am Samstag als Titelverteidiger in 14:36,94 Minuten dem Italiener Gregorio Paltrinieri geschlagen geben, der in 14:32,80 Minuten Weltmeister wurde.

Zudem schlug Olympiasieger Bobby Finke aus den USA noch knapp vor Wellbrock an. Es war für Wellbrock die zweite Medaille nach Silber über 800 Meter Freistil.

Sein Trainingskollege Lukas Märtens, der über 400 Meter Zweiter geworden war, belegte Rang vier. (dpa)