Das heißt, wieviele Stunden gingen als Aktiver für die Videoanalyse drauf?

Unzählige. Ich würde sagen: so acht bis zehn Stunden am Tag. Klingt völlig wahnsinnig, ist aber Alltag. Das fängt um sechs Uhr morgens mit deinen individuellen Videosachen zum direkten Gegenspieler an, dann geht es mit dem Team weiter: Offense und Defense. Dann am Nachmittag nochmal allein. Anschließend nimmst du das Ipad mit nach Hause oder in den Bus oder in den Flieger. Es hört gar nicht auf.

Wie konnten Sie da überhaupt mal abschalten?

Gar nicht, das ist mir nie gelungen. Der Druck an dich selbst ist so gewaltig, dass man einfach gut performen möchte. Da schauen Millionen Leute zu – und man versucht alles, was irgendwie geht, dreht jeden Stein um. Ich habe damals jedes Spiel fünf Mal gesehen, kannte und wusste alles – von der Verletzung meines Gegenspielers in der Vorsaison, wer wohin gewechselt ist, was der Defensiv-Trainer des Gegners für Vorlieben hat, alles.

Bei allen Qualen, Schmerzen und aller Belastung: Was macht die Faszination American Football für Sie aus?

Es ist der ultimative Teamsport. Diese Komplexität, dass auch für jede Statur eine Position existiert, macht es ebenso reizvoll.

In jedem Team gibt es Spieler, die mehr als 150 Kilogramm wiegen – und dann gibt es Athleten, die womöglich am Olympia-Vorlauf über 100 Meter teilnehmen könnten.

Trotzdem ist es nicht, so, dass 150-Kilo-Jungs wie ich nicht laufen können. Ich würde sogar jede Wette eingehen, dass sie schneller und beweglicher sind als die meisten Normalbürger. Es handelt sich einfach um extreme Athleten, die sich Fett angefressen haben, um mit den Strapazen klarzukommen, aber es sind immer noch extreme Athleten. Aber es stimmt schon: Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ich ob ich mit meinen Maßen in einem anderen Sport so erfolgreich hätte sein können wie im American Football.

In der Jugend waren Sie ein talentierter Schwimmer und haben in einer Trainingsgruppe mit Thomas Rupprath trainiert.

Ich war sehr jung, wurde gut gefördert und bin dann eines Tages tatsächlich in dieser Gruppe gelandet. Aber ich will das auch nicht größer machen als es war: Thomas war damals ganz klar das Zugpferd unserer Gruppe und ja, das Gesicht seines Sports.

Ihr Weg in die USA hat Sie dann über die deutsche Football-Nationalmannschaft nach Houston, Texas, geführt.

Genau, ich habe nach meinem Zivildienst ein Stipendium bekommen und bin dann rübergegangen, bis ich im Draft von den New England Patriots ausgewählt wurde.

Hätten Sie sich damals erträumen lassen, so eine erfolgreiche Karriere hinzulegen?

Am Anfang gar nicht. Für mich war Football absolut unbekannt. Ich habe mit 16, 17 Jahren damit angefangen und dann die ersten Schritte gemacht. Aber es stand kein großer Masterplan dahinter, es war eher ein Traum, an dem ich Tag für Tag gearbeitet habe. Es ist ja schon unwahrscheinlich, dass US-Amerikaner den Sprung zu den Profis zu schaffen, die mit der Sportart aufwachsen und ganz anders sozialisiert sind. Als Deutscher stehen die Chancen noch minimaler. Ich bin aber auch nicht talentierter als alle anderen, sondern habe hart dafür gearbeitet, gute Coaches und auch ein bisschen Glück gehabt, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und Leute um mich zu haben, die mir vertrauen.

Wieviel Talent ist notwendig, um NFL-Profi zu werden – und in welchem Verhältnis stehen Faktoren wie Trainingsfleiß und Einstellung dazu?

Man muss gewisse sportliche Fähigkeiten mitbringen, ohne geht es nicht. Jeder Mensch hat andere Stärken und Schwächen, aber mit Glauben und dem Willen zu harter Arbeit kann man viel raushauen. Und ganz ehrlich: Es ist ja auch das einzige, was man kontrollieren kann. Talent ist gottgegeben, daran kann man nichts ändern, an seiner Einstellung dagegen schon.

Als Sie zu den Patriots kamen, war der Klub schon eine große Nummer und mehrfacher Meister. Wie lief das damals am ersten Trainingstag?

Mein Ehrgeiz war in dem Moment geweckt, als ich den Raum betreten habe, in dem die Mannschaft saß. Damals war ich der achte oder neunte Tackle und jeder wusste: nur die besten Drei schaffen es. Mir war also nicht klar, ob ich in fünf, sechs Wochen überhaupt noch im Kader sein werde. Ich musste mich dann hocharbeiten und stand wenig irgendwann als Stammspieler auf der berüchtigten Position Left Tackle auf dem Feld.

Wie haben Sie Ihren Coach Bill Bellichick und ihre Kollegen wie Superstar Tom Brady überzeugt?

Das Motto war zunächst: Augen zu und durch. Die Entscheidung, ob ich bleiben darf, lag ja nicht bei mir. Ich konnte nur mein Bestes geben und zeigen: Hey, da rackert sich einer ab. Ich wollte allen beweisen, dass ich gut bin und dass man sich auf mich verlassen kann.