Die Tischtennis-Frauen des TTC Eastside haben zum sechsten Mal seit 2014 den deutschen Pokal gewonnen. Die Berlinerinnen setzten sich am Sonntag in Pforzheim souverän mit 3:0 gegen Titelverteidiger DJK Kolbermoor durch. Damit nahm der TTC erfolgreich Revanche für die überraschende 1:3-Niederlage aus dem Vorjahr. Auch in der Meisterschaft und der Champions League ist das Erfolgsteam noch aussichtsreich im Rennen. Eastside hat bisher alle Saisonspiele gewonnen und nun den ersten Schritt zum Triple erfolgreich gemeistert. Ein Dreifacherfolg aus Pokal, Meisterschaft und Champions League war der Mannschaft von Irina Palina bereits 2014, 2016 und 2017 gelungen.

Kolbermoor war in der Neuauflage des Vorjahresfinals dieses Mal ohne Chance. Ohne ihre Topspielerin Liu Jia setzte es gegen siegesgewisse Berlinerinnen ein klares 0:3. Die Punkte für Eastside holten Fu Yu (3:2 gegen Kristin Lang), Xiaona Shan (3:1 gegen Lily Zhang) und Nina Mittelham (3:0 gegen Ding Yaping). Im Halbfinale waren Fu Yu, Matilda Ekholm und Mittelham beim ebenfalls äußerst souveränen 3:0-Sieg im Halbfinale gegen den Bundesligaachten TV Busenbach erfolgreich gewesen.

Für den TTC geht es in der Bundesliga mit der Rückrunde erst Anfang Februar weiter. Bereits am kommenden Freitag steht das Viertelfinalhinspiel in der Champions League auf dem Programm. In Spanien muss Eastside dann gegen UCAM Cartagena TM seiner Favoritenrolle auf dem Weg zum Triple gerecht werden. (Tsp/dpa)