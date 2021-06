In dieser Aussage schwang Frustration mit beim sonst doch oft zu begeisternden Fernsehkommentator. „Das war ein unerlaubter Weitschuss“, hauchte Erich Goldmann leise ins Mikrofon, ohne die Hoffnung, dass nun doch ein Schiedsrichterpfiff komme.

Kam nicht, genauso wie eindeutige Aktionen von Spielverzögerung (Puck übers Plexiglas) der Schweizer im Viertelfinale der Eishockey-WM gegen die Deutschen nicht geahndet wurden. Solche Fehlentscheidungen können den Spielausgang beeinflussen, sind schräg bei einem WM-Turnier – aber noch nicht gesundheitsgefährdend, wie etwa die Aktion eines Kasachen in der Vorrunde gegen den deutschen Angreifer Lukas Reichel.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können]

Der hätte den Check gegen den Kopf auch mit dem Karriereende bezahlen können. Strafe dafür? Gab es es erst nach dem Spiel, in dem es auch einen Penalty gab, der keiner war: Einige Schiedsrichter von Riga können mit dem Niveau der Spieler nicht mithalten.

Die Erklärung dafür liegt nicht nah. Bei der deutschen Partie gegen die Schweiz waren mit Andris Ansons und Jewgeny Romasko zwei Referees aus der von Russland aus geführten KHL am Start, Romasko pfiff sogar schon in der NHL. Gut möglich, dass die Schiedsrichter mit der Einsamkeit zwischen den Spielen in der Bubble weniger zurecht kommen als die Teams.

Mehr zum Thema Vor dem Halbfinale der Eishockey-WM Mit finnischem Herzen und deutschen Tugenden

In jedem Fall aber ist jetzt der Weltverband gefragt und sollte das Problem angehen: Dass in Lettland die Fehlentscheidungen Powerplay spielen, trübt angesichts der guten Spiele die ganze Veranstaltung vor den Halbfinalspielen Deutschland gegen Finnland und USA gegen Kanada ein wenig.