Thomas Müller sagte einmal in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" über sich: "Ich bin ein Raumdeuter". Damit verbalisierte Müller die Faszination, die den damals noch 22-Jährigen nach seinen fünf Treffern bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika umgab.

Dieser Müller stand irgendwie immer richtig und zog durch seine unorthodoxen Laufwege große Räume in den gegnerischen Verteidigungsreihen auf. Bevor es für dieses Spiel den Begriff "Raumdeuter" gab, nannte man es schlichtweg das "Spiel ohne Ball".

Wie wichtig das auch noch 2019 ist, veranschaulichte Serge Gnabry am Mittwochabend im Berliner Olympiastadion mehrfach eindrucksvoll. Zum ersten Mal in der laufenden Rückrunde durfte der 23-Jährige von Beginn an für die Münchner ran. Niko Kovac wollte nach der Liga-Niederlage in Leverkusen mit dessen Hereinnahme (1:3) mehr "Druck über die außen".

Der Wechsel machte sich nach nicht einmal sieben Minuten bezahlt. Da fanden die Bayern die perfekte Antwort auf das frühe Tor der Berliner. Gnabrys ganze Klasse kam dabei zum Vorschein. Erst ließ sich der Rechtsaußen tiefer ins Mittelfeld fallen, nahm dort den Ball an und spielte ihn weiter zu Joshua Kimmich.

Gnabry hätte bei dessen Flanke ins Zentrum auf den gut postierten Robert Lewandowski abschalten können.

Stattdessen zog er seinen Laufweg über den rechten Flügel konsequent durch und entwischte im Strafraum Marvin Plattenhardt und Per Skjelbred, die ihrerseits einfach stehen blieben. So fiel der Ball vor der Füße von Gnabry.

Dann vollendete er anspruchsvoll per Direktabnahme ins kurze Eck - das ist seine weitere große Stärke. "Er ist technisch so sauber, so stark. Man kann gar nicht sagen, ob er nun einen starken linken oder rechten Fuß hat", sagte Niko Kovac.

Gemeinsamer Jubel. Die Bayern spielten das 2:1 hervorragend heraus. Genauso geschlossen wurde danach auch gejubelt. Foto: dpa

Auch das Führungstor kurz nach Wiederanpfiff leitete Gnabry mit ein, ohne bis zum Abschluss überhaupt am Ball zu sein. Erst ließ er sich fallen, nur um kurz darauf im Vollsprint in eine Lücke der Berliner Abwehr zu stoßen und nach einem kurzen Ballkontakt zu vollstrecken. Anschließend drehte Gnabry Richtung Eckfahne ab und zeigte seinen Jubel, bei dem er imaginär im Kochtopf rührt.

Den hat er sich von NBA-Super James Harden abgeguckt. Der Jubel verbildlicht das amerikanische Sprichwort "He is cooking", was in der amerikanischen Sportsprache so viel bedeutet wie "er läuft heiß".

Fast schon unterkühlt bewertete Gnabry seine Leistung, für die er von Kovac das Prädikat "Spieler des Spiels" verpasst bekam: "Ich versuche in jedem Spiel mein Bestes zu geben. Heute ist es mir natürlich besonders gut gelungen."

Nach einer Verletzung zum Ende der Hinrunde schuftete er im Trainingslager, um wieder in eine optimale körperliche Verfassung zu kommen. Die habe er nun fast wieder inne. Gnabry kann als technisch beschlagener Raumdeuter deshalb auch in den nächsten Spielen enorm wichtig werden für die Münchner.

Mehr zum Thema Pokal-Achtelfinale gegen Hertha BSC Bayern München reist wieder mit Sorgen nach Berlin

Den vermeintlichen Erfinder des Raumdeutens konnte er zumindest in Berlin schon auf die Bank verdrängen. Thomas Müller wurde erst in der 120. Minute eingewechselt.