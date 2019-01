Die BR Volleys haben einen weiteren Zuspieler verpflichtet. Der Russe Sergej Grankin, Olympiasieger von 2012, hat bei den Berlinern einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben. Der 34-Jährige ist schon beim Heimspiel gegen den VfB Friedrichshafen am heutigen Donnerstag (19 Uhr) spielberechtigt. „Mit Blick auf den Saisonverlauf und in enger Abstimmung mit dem Trainerteam sehen wir an vielen Stellen Handlungsbedarf", sagte Geschäftsführer Kaweh Niroomand. „Unser Zuspiel versuchen wir nun, mit Sergey zu konsolidieren. Daraufhin kommt hoffentlich auch der Angriff endlich richtig in Schwung. Als sich in unserer Situation die Chance bot, einen solch renommierten Spieler zu verpflichten, mussten wir diese ergreifen.“

"Berlin wird ein Abenteuer"

Damit stehen Cheftrainer Cedric Enard nun drei Spielgestalter zur Verfügung. Für Grankin ist es die erste Auslandsstationen seiner Karriere. In seinem Heimatland verteilte der Russe von 2006 bis 2017 die Bälle bei Dynamo Moskau. Nach einem Jahr bei Belogorie Belgorod in der Saison 2017/18 ging der Zuspieler zurück in die Hauptstadt, wo er nach einem Wechsel der Dynamo-Klubführung vor einem Monat seinen jahrelangen Heimatverein im Unfrieden verließ.

„Für mich wird Berlin ein Abenteuer", sagte Grankik, der sofort für den Deutschen Meister spielberechtigt ist, allerdings nicht in der CEV Champions League, weil er in dieser Saison bereits für Moskau in diesem Wettbewerb aufgelaufen ist. In seiner Vita stehen zahlreiche Erfolge wie Russischer Meister, Russischer Pokalsieger, CEV-Cup-Sieger, Champions-League-Zweiter, Weltliga-Sieger und der Olympiasieg 2012 in London. (Tsp)