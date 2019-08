Nach oben: Sprinterin Alica Schmidt startet zum ersten Mal über 400 Meter bei den deutschen Meisterschaften im Aktivenbereich. Foto: promo

Alica Schmidt (20 Jahre, SCC Berlin, 400 Meter)

Am besten schafft man den Elefanten im Raum schnell aus dem Weg: Ja, Alica Schmidt ist keine ganz gewöhnliche Athletin, sie ist auch Influencerin und Model. Auf Instagram folgen ihr über 400 000 Leute, der Boulevard hat sie zur „heißesten Leichtathletin der Welt“ gekürt und einschlägige Medien machen mit ihren Bildern im Trainings- und Strandoutfit gerne Klicks. Aber: „Aussehen ist keine Leistung“, sagt Schmidt. „Ich will auch Anerkennung für meine sportlichen Leistungen.“

Und die haben der 20-Jährigen in diesem Jahr zu ihrem ersten Start bei deutschen Meisterschaften im Aktivenbereich über 400 Meter verholfen. In der U 23 lief sie dabei bereits mit persönlicher Bestleistung auf den dritten Platz, und bei der Junioren-EM schaffte sie es mit der Staffel ebenfalls auf Rang drei. Bei den Finals soll nun eine neue Bestzeit her: „Dann habe ich auch eine Chance auf das Finale“, sagt sie.

Es wird Schmidts erster Auftritt im Olympiastadion. Denn die Sprinterin ist erst seit knapp zwei Jahren in der Region. Nach dem Abitur in Ingolstadt entschied sie sich, ihre Heimat zu verlassen, um ihre Trainingsbedingungen zu verbessern und ein wenig Praxiserfahrung zu sammeln. Sie absolvierte deshalb erst ein FSJ beim Brandenburger Leichtathletik-Verband und wechselte dann auf der Suche nach passenden Trainingspartnerinnen zum SCC: „Damit wir uns im Training pushen können“, erklärt sie. Parallel läuft noch ihr Fernstudium in Medien- und Kommunikationsmanagement. Eine logische Wahl: #Praxiserfahrung.

Charlene Woitha (25 Jahre, SCC Berlin, Hammerwurf)

Kurz nach ihrem siebten Geburtstag durfte Charlene Woitha ins Olympiastadion. Ihr Vater hatte sie zum Istaf mitgenommen. Dort sah Woitha als kleines Mädchen, wie Heike Drechsler sich in einem spannenden Weitsprung-Wettbewerb den zweiten Platz sicherte. Danach wusste sie: Das will ich auch.

An der Werner-Seelenbinder-Sportschule eiferte sie so als Mehrkämpferin ihrem Vorbild nach – und vergoss bittere Tränen, als ihr nach einigen Verletzungsproblemen mit 17 von ihrer Trainerin nahegelegt wurde, zum Hammerwerfen zu wechseln. „Das war nicht so das, was ich mir unter Sport vorstelle“, sagt sie heute. „Die Mädels sahen alle nicht so superathletisch aus.“ Doch mit ihren langen Armen und der Größe von 1,80 Metern brachte sie optimale Voraussetzungen mit. Und sie hat festgestellt: „Das Hammerwerfen ist ja inzwischen viel athletischer geworden.“

Der Wechsel hat sich ausgezahlt: 2016 nahm sie an den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro und der EM in Amsterdam teil, bei den deutschen Meisterschaften kam sie bereits dreimal aufs Podium. Bei den Finals am kommenden Wochenende will sie jedoch eher auf ihre eigene Leistung schauen: 71 Meter würde sie gerne schaffen, dann dürfte sie Ende September wohl mit zur WM nach Doha.

Harte Bandagen: Hammerwerferin Charlene Woitha möchte zur WM. Foto: promo

„Man neigt in den Tagen vor solchen Wettbewerben immer dazu, sich ein bisschen verrückt zu machen“, sagt Woitha. Am Sonntag ist sie deshalb kurzerhand bei ihren Nachbarn ins Auto gestiegen und für einen Tag an die Ostsee gefahren. Einmal noch die Seele baumeln lassen. Denn kurz vor ihrem 26. Geburtstag darf Charlene Woitha wieder ins Olympiastadion.

Marc Koch (25 Jahre, LG Nord Berlin, 400 Meter)

Unfallrisiko, Sicherheitsgefahr, Schwerverletzte – in deutschen Innenstädten muss das nackte Chaos ausgebrochen sein, wenn man die aktuellen Diskussionen um E-Scooter so verfolgt. Marc Koch hat da zuletzt andere Erfahrungen gemacht: „Das ist total entspannt“, sagt der Berliner. Vor ein paar Tagen war er in Hamburg zu Besuch und hat die Stadt per Tretroller erkundet. Für Koch eine praktische Sache, denn vor großen Wettkämpfen spart er sich gerne jeden zusätzlichen Schritt: „Das Laufen macht die Beine müde“, erklärt er. „Da versuche ich, weniger zu Fuß zu gehen.“

Große Augen: In der Halle krönte sich Marc Koch 2017 zum deutschen Meister über 400 Meter. Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Noch einmal alle Kräfte bündeln, sich sammeln und an Details arbeiten – das ist Kochs Plan für die letzten Tage vor den Finals. Denn dort will er ganz nach vorne: „Wenn ich keine Medaille hole, dann bin ich schon enttäuscht“, sagt er. Der 25-Jährige weiß, dass man schnell an solchen Ansagen gemessen wird. Aber bei der WM in Doha will er mit der 400-Meter-Staffel an den Start gehen. Da hilft eine Top-Platzierung. „Den Deutschen Meister werden sie nicht zuhause lassen“, sagt Koch.

2017 stand er in der Halle schon einmal ganz oben auf dem Podest, im Freien wurde er damals Dritter. Mit sechs hatte ihn ein Freund zur Leichtathletik geschleppt, mit 17 spezialisierte er sich dann auf die Stadionrunde. 2015 trainierte er eine Zeit lang in England, „das hat mich weitergebracht“, sagt Koch. Und nun soll ihn der Heimvorteil pushen: Koch bringt gleich „40, 50 Leute“ mit ins Olympiastadion. Noch so eine praktische Sache.