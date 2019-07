DAVID WAGNER (SCHALKE 04): Der Leidenschaftliche

David Wagner hat sich bei irgendwem erkundigt, wohin er wechseln soll. „Kloppo sagte, dass Schalke absolut zu mir passt. Es ist schließlich ein hoch emotionaler Klub, mit Leidenschaft und Wucht“, sagte der neue Trainer des FC Schalke 04 im Interview mit Sport 1. Gemeint war natürlich der große Jürgen Klopp vom FC Liverpool, den Wagner aus Mainzer Zeiten kennt. Mehr noch, Jürgen Klopp war der Trauzeuge von Wagner – und offenbar ein guter Ratgeber. Denn eigentlich hatte Wagner gar nicht vor, seine Trainerkarriere außerhalb Englands fortzusetzen. Wenn aber ein Klub wie Schalke anfragt, ist das für ihn etwas anderes. Der 47-Jährige spielte in den 1990ern schon für Schalke und Mainz. Sein Weg als Trainer führte ihn später über Hoffenheims Jugendmannschaften und Borussia Dortmund II zur Zweiten Liga in England.

Mit Huddersfield Town gelang ihm der Aufstieg in die Premier League. Doch dann entließ ihn der Verein vor dem Start der Rückrunde, als man nur Tabellenletzter war. Trotz seines letztlich unrühmlichen Abschieds bei Huddersfield Town mangelte es ihm nicht an Angeboten, Wagner hatte gut gearbeitet. Auch sein Nachfolger Jan Siewert konnte den Verein nach einer schwachen Saison nicht mehr vor dem Abstieg bewahren.

Jetzt also Schalke: einer der traditionsreichsten und zugleich unruhigsten Klubs der Liga. Wagner liebt jedoch genau diese Emotionalität. Er beschreibt sich selbst als leidenschaftlich. Aber Wagner sollte dabei nicht vergessen, dass es seine Aufgabe sein wird, Schalke wieder in eine Tabellenregionen zu führen, die man selbst als angemessen betrachtet. Der erste Schritt dürfte darin bestehen, die schwache Vorsaison mit den Niederlagenserien erfolgreich zu verarbeiten.

ALFRED SCHREUDER (TSG HOFFENHEIM): Der Seriöse

An der Seitenlinie der TSG Hoffenheim wird zur neuen Saison jemand stehen, den sie im Kraichgau gut kennen. Der 46-jährige Alfred Schreuder aus den Niederlanden (gesprochen: „Skroider“) war zwischen 2015 bis 2018 Co-Trainer der TSG unter Julian Nagelsmann. Jetzt kehrt er als Chef zurück. Schreuder ist ein Taktiker, der den Fußball detailorientiert durchdenkt und eine ganz genaue Vorstellung davon hat, wie zu spielen ist. Bereits zu seiner aktiven Zeit verstand er es, das Spiel zu lesen und zu lenken, sodass er sich den Ruf erarbeitete, der verlängerte Arm des Trainers zu sein. Als Co-Trainer hielt er sich meist zurück und arbeitete im Stillen seriös und intelligent. Abwehrspieler Kevin Voigt erinnert sich in der „Bild“ an die Zeit: „Alfred ist jemand, der dir mit dem Laptop hinterher läuft. Der trichtert dir das so lange ein, bis du es verstanden hast.“

Ajax-Schule. Trainer Alfred Schreuder (gesprochen: "Skroider") wechselte von Amsterdam nach Hoffenheim. Foto: Stringer/Reuters

Schreuder kommt von Ajax Amsterdam, wo er seine bisher erfolgreichste Saison erlebte. Er erreichte mit Ajax überraschend das Halbfinale der Champions League und gewann souverän die niederländische Meisterschaft. Zusammen mit Trainer Erik ten Hag gelang es ihm, aus den vielen talentierten Spielern um Matthijs de Ligt und Frenkie de Jong eine Einheit zu formen, die am Ende der Saison zurecht als Europas Mannschaft der Stunde gefeiert wurde. Dass er nun die TSG Hoffenheim übernimmt, wirkt wie der nächste logische Schritt für beide Seiten. Er kennt die Beteiligten und die Strukturen und kann auf Nagelsmanns Arbeit aufbauen. Beide haben eine ähnliche fußballerische Philosophie, auf die der Hoffenheimer Kader natürlich bereits ausgelegt ist. In Hoffenheim wünschen sich die Verantwortlich nach dem Abgang von Julian Nagelsmann zu RB Leipzig nicht mehr als einen reibungslosen Übergang.