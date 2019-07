OLIVER GLASNER (VFL WOLFSBURG): Der Höfliche

Ein Lautsprecher war Oliver Glasner noch nie. So kam er auch bei seinen ersten Auftritten in Wolfsburg rüber: Der 44-Jährige Salzburger wirkte bodenständig, sympathisch und höflich. Stilgerecht legten er und sein österreichisches Trainerteam die Strecke nach Wolfsburg im Bulli des neuen Arbeitgebers zurück. Glasner bezeichnet sich selbst als „Teamplayer“. Als eine seiner ersten Amtshandlungen ließ er eine Trennwand zu seinem Büro einreißen. Ist er in Deutschland bisher noch weitgehend unbekannt, so hat er in Österreich doch umso größeren Eindruck hinterlassen. Zunächst als Spieler in der österreichischen Ersten Liga, als er hauptsächlich für den SV Ried aktiv war.

Seine ersten Trainererfahrungen machte Glasner 2012 bei RB Salzburg als Co-Trainer von Roger Schmidt, bevor er 2015 den Linzer ASK hauptverantwortlich übernahm. Hier gelang es ihm schnell, seine Interpretation des modernen Fußballspiels zu etablieren und dadurch gute Resultate zu erzielen. Er entwickelte Linz innerhalb von drei Jahren von einem durchschnittlichen Zweitligisten zum Vizemeister Österreichs, der nur von RB Salzburg übertroffen werden konnte. In der nächsten Saison wird Glasners alter Klub aus dem beschaulichen Linz also um die Teilnahme an der Champions League mitspielen.

In Wolfsburg hoffen Fans und Verantwortliche auf ähnliche Wunderdinge. Kurz- bis mittelfristig strebt der VfL – gemäß der zur Verfügung stehenden Mittel – wieder Platzierungen unter den besten Fünf der Liga an. Mit dem 21-jährigen zentralen Mittelfeldspieler Xaver Schlager steht dafür nun eines der begehrtesten Talente der Bundesliga zur Verfügung. Der Österreicher, der von RB Salzburg nach Wolfsburg wechselt, entschied sich trotz Interesses aus Leipzig und seines ehemaligen Trainers Marco Rose aus Gladbach für Oliver Glasner und den VfL Wolfsburg. Er freue sich darüber unter einem österreichischen Trainer zu arbeiten, sagte er. Außerdem kommt ihm Glasners Spielstil zu Gute, der dem von RB Salzburg in wesentlichen Teilen ähnelt.

JULIAN NAGELSMANN (RB LEIPZIG): Der Musterschüler

Man mag es kaum glauben, aber Julian Nagelsmann wird an diesem Dienstag tatsächlich erst 32 Jahre jung. Trotzdem ist er bereits einer der begehrtesten Trainer im professionellen Fußball. Mit Rasenballsport Leipzig übernimmt er nun einen Champions- League-Teilnehmer, der mit hohen Ambitionen in die neue Saison startet. Die Laufbahn von Nagelsmann im Fußball liest sich wie ein Drehbuch: Verletzungsbedingt muss er seine aktive Karriere schon im Alter von 20 Jahren abbrechen. Doch Nagelsmann zerbricht nicht an diesem Schicksal. Er weiß, dass er alle Qualitäten besitzt, die ein guter Coach mitbringen muss und wechselt nahtlos auf die Trainerbank. Bereits im Alter von 25 Jahren übernimmt er die U19 in Hoffenheim. Dort arbeitet er so erfolgreich, dass die Vereinsführung ihm schon zweieinhalb Jahre später den Posten als Cheftrainer der ersten Mannschaft zutraut, die zu diesem Zeitpunkt mitten im Abstiegskampf steckt. Im Februar 2016 gibt Nagelsmann als jüngster Trainer der Geschichte sein Bundesliga-Debüt. Die riskante Entscheidung zahlt sich aus.

Da geht's lang. Bei RB Leipzig gibt nun Julian Nagelsmann (r.) das Kommando vor. Foto: Jan Woitas/AFP

Nagelsmanns Erfolg spricht für ihn. Durch seine genauen Vorstellungen, die er den Spielern unmissverständlich klarmacht und bis hin zur Perfektion trainieren lässt, führte er TSG in den zurückliegenden Jahren wieder in die Reichweite der europäischen Plätze. Nun ist für ihn der Zeitpunkt gekommen, den nächsten Karriereschritt zu gehen. Die Möglichkeiten in Leipzig sind um einiges größer, die Ambitionen sind es ebenso. Sowohl Nagelsmann auch auch die Klubverantwortlichen wünschen sich in naher Zukunft Titel. Geschäftsführer Oliver Mintzlaff sagte bei Nagelsmanns Vorstellung: „Er verkörpert alles, was RB Leipzig auszeichnet.“ Der neue Trainer muss nur noch zeigen, dass er auch Spieler weiterentwickeln und von seinen Konzepten überzeugen kann, die schon Champions-League-Qualität haben, weiterentwickeln und von seinen Vorstellungen überzeugen. Bedenkt man aber, dass Trainer teilweise bis in die hohen 70er Jahre ihrem Beruf nachgehen, ist Julian Nagelsmann sicherlich noch der ein oder andere Titel zuzutrauen.

MARCO ROSE (BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH): Der Dominante

Auf seiner ersten Pressekonferenz machte Mönchengladbachs neuer Trainer direkt klar, was er will. Die direkten Worte klangen für viele Anwesende neu, zumindest im Zusammenhang mit der Borussia. Marco Rose sagte, er könne zwar vom sehr guten Fundament seines Vorgängers Dieter Hecking profitieren, möchte dem Spiel der Gladbacher aber eine gewisse „Gier, Emotionalität und Aggressivität“ verleihen. Auf die Profis dürfte also schon in dieser frühen Phase der Saison viel Arbeit zukommen. Roses Spielidee verlangt den Spielern körperlich und mental viel ab. Sie sollen viel laufen im Spiel, hart dagegenhalten und an den Prinzipien festhalten, die Rose für die richtigen hält. Man erkennt schnell, wo er sie her hat: aus der sogenannten „RB-Schmiede“.

Trägt auch Verantwortung. Trainer Marco Rose, der Borussia Mönchengladbach übernommen hat. Foto: dpa

Als Trainer von RB Salzburg hat er stets einen dominanten und aggressiven Stil spielen lassen, ähnlich dem von RB Leipzig. Damit war er unglaublich erfolgreich – gemessen an dem, was in Österreich möglich ist. Durchschnittlich hat der Trainer 2,5 Punkte in 207 Spielen im Jugend- und Männerbereich geholt. Nachdem er 2017 mit der U19 Salzburgs ungeschlagen die Youth League gewonnen hatte, übernahm er die erste Mannschaft in Salzburg und wurde mit ihr zweimal souverän Österreichischer Meister. Nicht umsonst war Marco Rose in diesem Sommer zusammen mit Julian Nagelsmann der begehrteste Trainer auf dem Markt. Borussias Sportdirektor Max Eberl hat es geschafft, ihn von der Aufgabe bei Borussia Mönchengladbach zu überzeugen. Eberl hofft, dass Rose dem Gladbacher Spiel genau die Dominanz zurückgeben kann, die in der vergangenen Rückrunde abhanden gekommen ist.