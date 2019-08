Nicht nur die Journalisten bringen immer neue Gerüchte auf, sondern auch die Fans. In Online-Foren diskutieren sie über ihre Traum-Transfers.

Dass Fans diskutieren, ist ja normal. Das ist ja auch das Schöne am Fußball. Allerdings gehört viel Hintergrundwissen dazu. Die Tiefe der Beurteilung können die Fans aus nachvollziehbaren Gründen gar nicht leisten, es bleibt also bei einer Betrachtung von außen.

Im Fokus der Fans steht derzeit vor allem Bayern München mit all den Spekulationen um Leroy Sané, dessen Verletzung und andere Transferalternativen wie nun Ivan Perisic oder Philippe Coutinho. Beobachten Sie das Hin und Her?

Da verfolge ich, was in der Zeitung steht. Es zeigt in meinen Augen vor allem eins: Dass die Preise für hochtalentierte Spieler immer weiter steigen – auch in Deutschland. Ansonsten bin ich da ganz entspannt, das ist auch nicht unser Transfer.

Häufig wurde in diesem Sommer, auch von den Bayern, vom Domino-Effekt gesprochen. Wenn ein Spieler wechselt, würden sich daraus viele weitere Wechsel ergeben.

Klassisch ist das bei Torhütern. Wenn ein Torhüter wechselt, wird Ersatz gesucht und dann kann es diesen Domino-Effekt geben – oder bei großen Transfers, wo viel Geld in den Kreislauf gerät. So war es damals beim Neymar-Transfer von Barcelona zu PSG. Da gab es den Effekt: Barcelona hat dann Dembele geholt usw.

Sehen Sie Bayer Leverkusen aktuell in dieser Domino-Reihe?

Nein, dafür sind wir zu weit mit unseren Planungen. Die Transferphase geht noch drei Wochen. Ich bin gespannt, ob es da überhaupt noch einen Effekt geben wird.

Sie haben bislang Kerem Demirbay und Nadiem Amiri, Moussa Diaby aus Paris und Daley Sinkgraven aus Amsterdam verpflichtet.

Alle haben viel Potenzial, spielerische Qualität und passen zu unserer Philosophie. Demirbay ist ein sehr interessanter Transfer, weil er mehrere Positionen im zentralen Mittelfeld spielen kann. Er ist auch in einem guten Fußballeralter. Sinkgraven ist ein talentierter Spieler, mit dem wir die Konstellation schaffen, die Linksverteidigerposition doppelt zu besetzen. Diaby ist ein ganz junger und schneller Außenbahnspieler, den wir entwickeln wollen. Und Amiri hat auch sehr viel Potenzial. Er passt sehr gut zu uns.

Begehrt. Nadiem Amiri wechselte für neun Millionen Euro nach Leverkusen. Foto: Isabella Bonotto/AFP

Amiri ist ja ein begehrter U-21-Nationalspieler. Für nur 9 Millionen ist er von der TSG Hoffenheim gewechselt. Wie ist das gelungen?

Zwei Sachen haben uns sehr geholfen: Die Vertragskonstellation, er hatte nur noch ein Jahr Vertrag, und dass der Spieler unbedingt zu uns wollte.

Auf der Gegenseite konnten Sie den Abgang von Julian Brandt zu Borussia Dortmund nicht verhindern.

Ich habe mit Julian noch zusammengespielt und hätte es sehr gerne gesehen, wenn er geblieben wäre. Der Transfer ist vernünftig abgelaufen, er hatte die Ausstiegsklausel und dann ist das so – auch wenn wir alles versucht haben, um ihn zu halten. Aber so funktioniert der Profifußball. Und wir verpflichten ja auch Spieler von anderen Vereinen, die darüber nicht so ganz glücklich sind.

Video 01:15 Min. Leverkusen: 'Ziel? Champions League'

Leverkusen hat letzte Saison auf dem vierten Rang beendet. Was ist das Ziel für die kommende Spielzeit?

Das Ziel ist Champions League.

Denken Sie daran, aus dem Zwei- oder Dreikampf an der Spitze einen Vierkampf um die Meisterschaft zu machen?

Wir wollen gut in die Saison starten und uns oben festsetzen. Es ist wie bei der Tour de France, da sollte man von Etappe zu Etappe denken. Wohlwissend, dass es auch mal schwerere Phasen in der Saison gibt.