Bundestrainer Werner Schuster beendet zum Ende der laufenden Saison seine Tätigkeit als Bundestrainer der deutschen Skispringer. Das gaben Schuster und der Deutsche Skiverband (DSV) auf einer Pressekonferenz am Donnerstagnachmittag bekannt. Der 49-jährige wird seinen auslaufenden Vertrag aus privaten Gründen nicht verlängern. Das heißt allerdings nicht, dass Schuster den DSV verlässt.

Schuster hatte das Amt des Bundestrainers im April 2008 übernommen. "Die Arbeit mit diesem Team hat mir über all die Jahre sehr viel Freude bereitet", wird Werner Schuster auf der Website des Deutschen Skiverbandes zitiert. "Aber dem Wunsch der Sportführung, das Amt bis 2022 auszufüllen, kann ich aus privaten Gründen nicht nachkommen. Ich selbst habe die Mannschaft um- und aufgebaut und weiß daher, wie viel Energie dafür in den nächsten drei Jahren notwendig sein wird. Es ist ein guter Zeitpunkt die Mannschaft jetzt zu übergeben." Er fühle mich aber sehr wohl im Deutschen Skiverband und können sich daher ein weiteres Engagement in neuer Funktion vorstellen.

Horst Hüttel, Sportlicher Leiter Skisprung und Nordische Kombination, bestätigte, dass der DSV " mit Werner Schuster auch zukünftig zusammenarbeiten" wolle. "Bis zur Cheftrainerklausur in April werden wir hierzu Konkretes vermelden." (Tsp)