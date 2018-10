Sie mussten sich auch an einen neuen Trainer gewöhnen. Albert Doppelhofer, der viele Jahre Ihr Disziplincoach war, ist zum Perspektivkader gewechselt, seine Position hat Bernd Brunner übernommen.



Es ist natürlich eine Umstellung, denn der Albert war ja eigentlich auch immer in Garmisch vor Ort, hat mich dementsprechend angetrieben. Aber Bernd hat es mir sehr einfach gemacht.

Ihre Tochter Matilda ist gerade ein Jahr alt geworden. In den nächsten Monaten werden Sie sie nicht so oft sehen. Wie gehen Sie damit um?



Ich kann nur immer wieder sagen, dass meine Frau, die Miri (Miriam Gössner, d. Red.), da absolut einzigartig ist. Es ist nicht selbstverständlich, wie sie mich unterstützt. Das erleichtert das Ganze extrem. Es war keine einfache Situation, als ich das erste Mal sechs, sieben Tage am Stück weg war. Als ich nach Hause kam, dachte ich mir, dass sich Matilda freut, dass ich wieder daheim bin. Als sie dann die Arme nicht nach mir, sondern nach der Mama ausgestreckt hat, tat das schon weh. Mittlerweile ist das kein Problem mehr, sie hat sich daran gewöhnt. Einfach ist es sicher nicht, weg von zu Hause zu sein. Aber es ist ja absehbar, wie lange das noch geht bei mir.

Sie haben gerade den Vertrag mit Ihrem Skiausrüster um vier Jahre verlängert. Heißt das, Sie sind bei den Olympischen Spielen in Peking 2022 noch dabei? Dann wären Sie 38.



Ich will’s nicht ausschließen. Es hängt davon ab, wie es sportlich läuft, wie es mir körperlich geht und wie bereit ich noch bin, tatsächlich so viel Zeit zu investieren, um richtig Gas zu geben.

Bedauern Sie es manchmal, dass Wintersportler nur ein paar Monate im Rampenlicht stehen?



Ich bin ganz froh, dass ich mal raus bin. Wenn ich mir die Fußballer anschaue, die nur eine gute Woche im Winter und zwei, drei Wochen im Sommer abschalten können.

Wintersport ist trotzdem ein Ganzjahressport, nicht nur wegen der Vorbereitung, die ja schon kurz nach dem Ende der Saison beginnt. Wie viel Zeit investierten Sie im Sommer in Ihren Beruf Skifahren?



In diesem Jahr war ich 34 Tage auf Schnee, das war aber schon ein reduziertes Programm. Und wenn du jung bist, brauchst du definitiv wesentlich mehr Skitage in der Vorbereitung. Und dann ist man auch fünf bis sechs Tage in der Woche für ein oder zwei Einheiten im Kraftraum. Daneben auch noch Sponsorentermine, da bin ich im Sommer so circa 30 bis 35 Tage unterwegs. Das ist allerdings schon sehr viel im Vergleich mit vielen anderen Skirennläufern.

Sie hatten im vergangenen Winter Zeit, Ihren Sport von außen zu betrachten. Haben sich Sichtweise und Einstellung verändert?



Ich habe sehr viel gesehen und auch gesehen, wie wunderschön dieser Sport ist. Ich habe mir jedes Rennen angeschaut, und habe für mich reflektiert, worauf es ankommt, wenn ich wieder zurückkomme, welche Eigenschaften man mitbringen muss. Ich habe auch meine Konsequenzen gezogen.

Zum Beispiel?



Das prägendste Beispiel war für mich im Riesenslalom, dass du nur mit Runterfahren und Taktieren nicht weit kommst. Marcel Hirscher und Henrik Kristoffersen versuchen, bei jedem Schwung in jedem Rennen, voll ans Limit zu gehen. Das machen andere nicht, vielleicht können sie es auch nicht so.