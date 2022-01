Neun Spieler hat Hertha BSC aktuell an andere Vereine verliehen. Die meisten von ihnen würde der Berliner Fußball-Bundesligist am liebsten dauerhaft abgeben. Ob und in wie vielen Fälle dies gelingt, ist jedoch fraglich sicher. Wir beleuchten in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen, wie es in der Fremde für Herthas Leihspieler läuft.

ARNE MAIER

Endlich! Endlich! Endlich! Arne Maier hat am Samstag sein erstes Bundesligator erzielt. 90 Spiele hat er auf diesen Moment warten müssen, im 91. war es dann so weit. Herthas Leihspieler brachte den FCA im Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen mit seinem Abstaubertor zum zwischenzeitlichen 1:2 noch einmal heran. Aber gemessen an der ganzen Aufregung, die bisher um Maiers Torlosigkeit geherrscht hatte, fiel die Resonanz letztlich eher gedämpft aus.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können]

Zu ausgelassener Freude bestand kein Anlass. Nur kurz durften die Augsburger von einer Wende im Duell mit ihrem Angstgegner träumen. Am Ende verlor der Abstiegskandidat mit 1:5 und fiel dadurch auf den Relegationsplatz zurück. Und Arne Maier, der nicht nur wegen seines Tores bester Augsburger gewesen war? Sagte nach seiner Torpremiere: „Auf meinen ersten Bundesligatreffer hätte ich heute gerne verzichtet, wenn wir das Spiel gewonnen hätten.“

Bisherige Bilanz: 18 Spiele (Liga: 17/Pokal: 1), 1 Tor (1/0). Aktuelle Tendenz: Maier fehlen noch zwölf Startelfeinsätze, damit für ihn eine Kaufpflicht greift. Er wird wohl – den Klassenerhalt vorausgesetzt – beim FCA bleiben.

EDUARD LÖWEN

Anders als sein bisheriger Verein Hertha BSC ist Eduard Löwen mit dem VfL Bochum weiterhin im DFB-Pokal vertreten. Und dazu hat der Mittelfeldspieler in der vergangenen Woche einen nicht unwesentlichen Beitrag geleistet. Beim Sieg des VfL gegen den Ligakonkurrenten Mainz 05 machte Löwen mit seinem Tor zum 3:1-Endstand gut zehn Minuten vor Schluss das Weiterkommen perfekt. Nach drei Assists war es sein erstes Tor für Bochum.

Das zweite hätte eigentlich am Samstagabend folgen müssen, als Löwen im Heimspiel gegen den 1. FC Köln kurz nach der Pause von Milos Pantovic den Ball nahezu perfekt aufgelegt bekam. Sieben Meter vor dem Kölner Tor stand er völlig frei und löffelte den Ball mit links über die Latte. „Über diesen Fehlschuss habe ich mich zu Tode geärgert“, sagte er später über die verpasste Chance zum 2:2. „Dieser Ball muss wenigstens aufs Tor gehen.“ Den Bochumern, nächster Gegner Herthas in der Liga, gelang später noch der Ausgleich. Löwen spielte 90 Minuten durch.

Bisherige Bilanz: 16 Spiele (Liga: 15/Pokal: 1), 1 Tor (0/1). Aktuelle Tendenz: Wenn der VfL den Transfer finanziell stemmen kann, bleibt Löwen in Bochum.

DODI LUKEBAKIO

Beim VfL Wolfsburg bleibt – mehr oder weniger – alles beim Alten. Die Misserfolgsserie hält an. Nach dem 0:2 in Leipzig ist der VfL seit nunmehr elf Pflichtspielen ohne Sieg. Aus den vergangenen acht Bundesligabegegnungen holte die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt exakt einen Punkt: durch das 0:0 im eigenen Stadion gegen Hertha BSC.

Auch für Dodi Lukebakio wiederholen sich die Dinge. Der Belgier fand sich in Leipzig erneut auf der Ersatzbank wieder und wurde erst spät, nach dem Führungstreffer der Leipziger eine Viertelstunde vor Schluss, eingewechselt. Bei seinen 21 Pflichtspieleinsätzen für die Wolfsburger kam Lukebakio zwölf Mal von der Bank. Und auf ein Tor für seinen aktuellen Arbeitgeber wartet der Stürmer weiterhin.

Bisherige Bilanz: 21 Spiele (Liga: 15/Champions League: 6), kein Tor. Aktuelle Tendenz: Lukebakio kehrt im Sommer zu Hertha zurück.

DEYOVAISIO ZEEFUIK

Der Holländer, 23, hat jetzt auch sein Debüt für seinen neuen Klub gegeben. Am Montag kam er beim 1:0-Erfolg gegen Middlesbrough erstmals für Blackburn Rovers zum Einsatz – allerdings nur denkbar kurz. Zeefuik wurde in der 89. Minute eingewechselt. Seine Mannschaft gab mit dem Erfolg die richtige Antwort auf die 0:2-Niederlage bei Hull City unter der Woche, bei der Zeefuik noch nicht im Kader gestanden hatte. In der Tabelle der zweitklassigen Championship verbesserten sich die Rovers auf Platz zwei.

Bisherige Bilanz: Ein Spiel, kein Tor. Aktuelle Tendenz: Offen.

KRZYSZTOF PIATEK

Krzysztof Piatek hat am Sonntag sein Ligadebüt für den AC Florenz gefeiert. Nachdem er im Pokal-Achtelfinale gegen den SSC Neapel nach seiner Einwechslung gleich ein Tor erzielt hatte und dann unter der Woche in der Serie A beim 6:0 gegen den CFC Genua 90 Minuten auf der Bank geblieben war, stand er im Auswärtsspiel gegen Cagliari Calcio erstmals in der Startelf.

Gerade mal zehn Sekunden waren vorüber, als Piatek seinem Teamkollegen Cristiano Biraghi die erste gute Chance zur Führung auflegte. Doch insgesamt war es weder für den polnischen Stürmer noch für sein Team ein besonders erfreulicher Sonntag. In der ersten Hälfte verschoss Florenz beim Stand von 0:0 einen Elfmeter, in der zweiten sah der frühere Bayern-Spieler Alvaro Odriozola die Rote Karte, und am Ende mussten die Gäste aus der Tocana froh sein, dass sie sich beim Drittletzten der Serie A in Unterzahl noch einen Punkt sichern konnten.

Als der Ausgleich fiel, war Piatek allerdings schon nicht mehr auf dem Platz. Gleich nach dem Platzverweis gegen Odriozola und dem verschossenen Handelfmeter Cagliaris (67. Minute) wurde er ausgewechselt.

Bisherige Bilanz: 2 Spiele (Liga 1/Pokal: 1), 1 Tor (0/1). Aktuelle Tendenz: Offen.

JESSIC NGANKAM

Jessic Ngankam arbeitet nach seinem Kreuzbandriss weiterhin an seinem Comeback, wobei diese Arbeit vornehmlich darin besteht, Runden um den Trainingsplatz zu drehen. Wann der Offensivspieler bei der SpVgg Greuther Fürth wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann, ist noch nicht absehbar. Dass Ngankam ausgerechnet gegen Hertha (12. Februar) sein Comeback feiern wird, wie er sich das zwischenzeitlich erhofft hatte, ist illusorisch.

Bisherige Bilanz: Kein Einsatz. Aktuelle Tendenz: Offen.

Verhaltener Jubel. Weil Arne Maier mit Augsburg 1:5 in Leverkusen verlor, konnte er sich nur gedämpft über sein erstes... Foto: imago images/Kirchner-Media

JAVAIRO DILROSUN

Girondins Bordeaux hat den Absturz in der französischen League 1 vorerst gestoppt. Nach vier Pflichtspielniederlagen hintereinander gewann die Mannschaft des früheren Schweizer Nationaltrainers Vladimir Petkovic am Sonntag 4:3 gegen Racing Straßburg und verließ dadurch die Abstiegszone. Javairo Dilrosun stand wie schon in der Woche zuvor nicht in der Startelf. Er wurde in der 67. Minute beim Stand von 3:2 eingewechselt.

Bisherige Bilanz: 21 Spiele (Liga: 18/Pokal: 3), 1 Tor (0/1). Aktuelle Tendenz: Eine Rückkehr nach Berlin ist auch angesichts der schwierigen finanziellen Situation bei Girondins wahrscheinlicher als ein Verbleib in Bordeaux.

DAISHAWN REDAN

Man muss Prioritäten setzen. Und bei PEC Zwolle heißt die Priorität derzeit: Klassenerhalt. Während die aktuelle Mannschaft von Herthas Leihspieler Daishawn Redan unter der Woche im Pokal-Achtelfinale durch ein 1:2 bei NAC Breda ausgeschieden ist, läuft es jetzt zumindest in der Ehrendivision. Dem Tabellenletzten gelang durch ein 1:0 beim SC Heerenveen der zweite Sieg hintereinander. „Die Aufholjagd hat begonnen“, titelte die regionale Zeitung „De Stentor“, nachdem PEC in den jüngsten beiden Spielen exakt so viele Punkte geholt hat wie in der gesamten Hinrunde.

Redan stand in Heerenveen erstmals nach seiner Verletzungspause wieder in der Startelf, wurde aber nach einer Stunde ausgewechselt. Bei der Pokalniederlage kam er in der 67. Minute beim Stand von 1:1 von der Bank.

Bisherige Bilanz: 14 Spiele (Liga: 12/Pokal: 2), Tore: 2 (2/0). Aktuelle Tendenz: Kehrt im Sommer – erst einmal – zu Hertha zurück.

OMAR ALDERETE

Der FC Valencia und Omar Alderete haben ein höchst unerfreuliches Wochenende hinter sich. Dabei sah es im Spiel beim Spanischen Meister Atletico Madrid für Valencia lange nach einem Auswärtssieg aus. Bis Mitte der zweiten Halbzeit führten die Gäste 2:0, und selbst bei Anbruch der Nachspielzeit lagen sie immerhin noch mit 2:1 vorne. Am Ende aber verloren sie durch zwei späte Tore Atleticos doch noch 2:3. Eingeleitet wurde die Aufholjagd übrigens durch das vierte Saisontor von Matheus Cunha.

Zu diesem Zeitpunkt befand sich Herthas Leihspieler Alderete nicht mehr auf dem Platz. Nach einem gewonnenen Zweikampf gegen Joao Felix an der Strafraumgrenze ging der Innenverteidiger aus Paraguay zu Boden und signalisierte gleich, dass es für ihn nicht weitergehen würde. Sieben Minuten nach seiner Auswechslung fiel Atleticos Anschlusstreffer zum 1:2. Alderete fällt wegen einer Muskelverletzung mindestens zwei Wochen aus. Seine Reise zur paraguayischen Nationalmannschaft, die in der WM-Qualifikation auf Uruguay und Brasilien hat er bereits abgesagt.

Auch für Valencia läuft es derzeit generell nicht besonders gut. Aus den vergangenen vier Ligaspielen holte die Mannschaft nur einen Punkt. Der Abstand auf die Europapokalplätze beträgt für den Tabellenzehnten inzwischen fünf Punkte. Das ist auch für Hertha nicht unwichtig: Bei der Qualifikation fürs internationale Geschäft soll eine Kaufverpflichtung für Alderete greifen.

Mehr zum Thema So schlagen sich die Leihspieler von Hertha BSC Fredi Bobic räumt auf – unter Vorbehalt

Bisherige Bilanz: 21 Spiele (Liga: 19/Pokal: 2). Tore: 2 (2/0). Aktuelle Tendenz: Bleibt in Valencia. Fraglich ist nur, ob der Preis noch einmal neu ausgehandelt werden muss.