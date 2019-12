Immer Ärger mit den Schiris. Das muss aufhören! Foto: dpa

DAS WÜNSCHE ICH MIR FÜR 2020

BERLIN, BERLIN, SIE BLEIBEN IN BERLIN

Im vergangenen Jahr wurde der Wunsch Wirklichkeit: zwei Berliner Vereine in der Bundesliga! Da darf man wohl mal frecher werden: Im nächsten Jahr dann bitte zwei Berliner Vereine im Pokalfinale! Ja, Jürgen Klinsmann, selbst Hertha ist in diesem Wettbewerb noch dabei. (Katrin Schulze/Tagesspiegel Sport)

MAL WAS NEUES?

Es soll ja Menschen geben, die langsam davon genervt sind, dass die Bayern jetzt schon sieben (oder sind es bereits acht?) Mal hintereinander Meister geworden sind. Aber bevor dieser Marketinggag aus Leipzig den Titel holt, dürfen die Bayern ruhig auch zum achten Mal hintereinander (oder wäre es bereits das neunte Mal?) Meister werden. (Stefan Hermanns/Tagesspiegel Sport)

KOMM RAUS, DU BIST UMZINGELT

Seit dreißig Jahren wartet der FC Liverpool auf die Meisterschaft. Es wäre schön, wenn dieser Treppenwitz der Fußballgeschichte bald auserzählt wäre. (Uli Hesse/11FREUNDE)

BITTE MAL KEINE INSOLVENZ

„Insolvenz: einer raus, einer rein“, lautete eine Überschrift in der „Fußball-Woche“ Anfang der Woche. Es ging um Insolvenzen in der Regionalliga. Die von Viktoria 89 ist beendet, dafür steckt nun Wacker Nordhausen richtig in Schwierigkeiten. Ich wünsche mir daher ein Jahr ohne neue Insolvenzen in dieser Liga. Und ich weiß natürlich, dass das ein sehr anspruchsvoller Wunsch ist. (Sebastian Schlichting/Tagesspiegel Sport)

SCHNAUZE HALTEN

Null Toleranz gegenüber Rassisten. Nicht nur in den großen Stadien, sondern auch auf jedem Dorfsportplatz und besonders bei den Jugendspielen – wohin sich der Rassismus immer mehr verlagert. Wer das nicht kapiert, hat im Fußball nichts verloren. Es braucht Fans, die sagen: Bist Du bescheuert, halt die Schnauze. Ach ja und Tönnies sollte sich bei denen, die er beleidigt hat, entschuldigen! (Sabine Wilms/Tagesspiegel Artdirektion)

KLAPPE HALTEN UND FUSSBALL SPIELEN!

Zugegeben, ich sitze im Glashaus. Regelmäßig rege ich mich auf dem Platz über den Schiedsrichter auf. Daher ist dies nicht nur ein Wunsch, sondern auch ein guter Vorsatz: 2020 ist Schluss mit der ganzen Meckerei. Was in anderen Sportarten selbstverständlich ist, muss doch auch im Fußball funktionieren. Entscheidung akzeptieren, Ball liegen lassen, weiterspielen! (Julian Graeber/Tagesspiegel Sport)

AUFSTAND DER ANSTÄNDIGEN

„Alles was ich über Moral und Verpflichtung weiß, verdanke ich dem Fußball“, schrieb Camus. Wo aber bleibt die Moral, wenn auf Amateurplätzen Jagd auf Schiris gemacht wird? Wieso kapieren Menschen nicht, dass Fehler und Niederlagen Bestandteile dieses Spiels sind? Jeder Affront gegen Referees gehört sanktioniert, es ist die Pflicht eines jeden, der Fußball liebt! (Tim Jürgens/11FREUNDE)

PERFORMANCE, GLÜCK UND DOUBLE

Einen Performance-Manager für alle Lebenslagen. Ansonsten vor allem Gesundheit, Glück und meinem Lieblingsverein KSC das Double aus Klassenverbleib und Pokalsieg. (David Joram/Tagesspiegel Sport)