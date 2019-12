Das ist er: Der neue Hertha-Trainer Jürgen Klinsmann. Foto: dpa

MOMENT DES JAHRES

GUTES TIMING, HERTHA

Erster Urlaubstag, langer Flug, Ankunft, Handy an. Pieppieppieppieppieppieppieppieppieppiep. +++ Jürgen Klinsmann ist neuer Trainer von Hertha BSC +++ (Katrin Schulze/Tagesspiegel Sport)

MIT BAYERNDUSEL

Hingucken oder lieber doch nicht? Im Spitzenspiel zwischen Gladbach und Bayern steht es in der Nachspielzeit 1:1 – und der Ball liegt im Münchner Strafraum auf dem Elfmeterpunkt. Wer schießt? Was? Benseabaini? Wieso der? Hingucken oder lieber doch nicht? Bensebaini läuft an. Bensebaini schießt. Neuer fliegt in die richtige Ecke. Wieso ist der so lang? Jaaaaaaaaaaaaaaa! (Stefan Hermanns/Tagesspiegel Sport)

DER GROSSE WURF

Heute spricht man vom „vorletzten Pass“, der ebenso wichtig ist wie ein Assist. Diesen Pass kann man sogar mit der Hand spielen, wie der 14-jährige Oakley Cannonier bewies. Ohne den Wurf des Liverpooler Balljungen wäre die Ecke nicht so schnell ausgeführt worden, die das 4:0 gegen Barça brachte. (Uli Hesse/11FREUNDE)

EIN DANK AN DEN PLATZWART

Ende Juli, Qualifikation im Berliner Pokal zwischen dem 1. FC PV Nord und Deportivo Latino in Tegel. In der ersten Halbzeit entlädt sich ein Unwetter und es gibt für uns Zuschauer nichts zum Unterstellen. Der Platzwart nimmt daher meinen Kumpel und mich in seinem Büro auf. Nach 30 Minuten Wartezeit bricht der Schiedsrichter ab. Aber wir sind trocken geblieben. (Sebastian Schlichting/Tagesspiegel Sport)

DER PUTSCH

Jens Redlich, Vorstandsvorsitzen der von Tennis Borussia, war von einer vereinsinternen Opposition und vorausgegangenen spektakulären bundesweiten Aktionen aus seinem Amt gedrängt worden. Er klagte, u. a. der neue Vorstand sei nicht in der Lage den Verein zu führen – bei der Gerichtsverhandlung demonstrierten die Anwälte der Putschisten das Gegenteil. Ein guter Moment. (Sabine Wilms/Tagesspiegel Artdirektion)

GRUSS AN TIM WALTER

Die Aufstiegsparty des 1. FC Union kulminiert nach drei Tagen im Stadion, als der leicht alkoholisierte Manuel Schmiedebach eine Idee hat. Er zückt sein Handy und ruft den damaligen Kieler Trainer Tim Walter an, der Unions Spielweise nach einer Niederlage kritisiert hatte. „Hier sind die, die nicht Fußball spielen können, aber trotzdem aufgestiegen sind!“ (Julian Graeber/Tagesspiegel Sport)

ULI HOENESS’ ABSCHIED

So tritt nur einer ab: Behauptet erst, sich mehr um die Gattin kümmern zu wollen. Und alle: „Schau, der Uli, so a Liaba.“ Je näher der Abschied aber rückt, desto lauter wird er: Degradiert Ter Stegen zum Schuljungen, ruft im „Doppelpass“ an und schnauzt, man solle den „Brazzo“ in Frieden lassen, und erklärt schließlich: das Comeback der „Abteilung Attacke“. (Tim Jürgens/11FREUNDE)

VIDEOBEWEIS ABSCHAFFEN

Der Stuttgarter Dennis Aogo nimmt ganz genau Maß und trifft wunderschön ins Tor. 1:0 für den VfB bei Union nach einem herrlichen Freistoß! Denken alle. Der Videobeweis zeigt, dass Aogos Mitspieler Nicolás González saublöd im Abseits steht. „Videobeweis abschaffen“, fordern die Stuttgarter Fans – aber das hilft auch nichts mehr. (David Joram/Tagesspiegel Sport)