Sie war die Beste: Megan Rapinoe. Foto: AFP

SPIELER/IN DES JAHRES

RAFAL GIKIEWICZ

1. FC Union

Der Mann wehrt nicht nur die Bälle ab, sondern auch die Idioten. Als ein ohnehin schon chaotisches Derby zwischen Union und Hertha nach Böllerwürfen und ekelhaften Plakaten auf den Rängen völlig zu eskalieren droht, weil sogenannte Fans den Platz stürmen wollen, brüllt der Torhüter sie zusammen und stoppt sie. Danke! (Katrin Schulze/Tagesspiegel Sport)

SINAN KURT

Vereinslos

Erfolgreiche Titelverteidigung für Kurt, der bis zum Sommer in Österreich spielte. Immerhin ist noch genügend Geld da, um sich einen Privattrainer zu leisten – für den unwahrscheinlichen Fall, dass irgendein Klub ihn doch noch verpflichtet. Aus dem Hattrick wird wohl nichts. Aber mit Michael Cuisance gibt es längst einen würdigen Nachfolger. (Stefan Hermanns/Tagesspiegel Sport)

VIRGIL VAN DIJK

FC Liverpool

Um es mit den Worten des Lyrikers Jamie Webster (und zur Melodie von „Dirty Old Town“) zu singen: „He’s our centre-half/He’s our number four/Watch him defend/And we watch him score/He’ll pass the ball/Calm as you like/He’s Virgil van Dijk/He’s Virgil van Dijk.“ (Uli Hesse/11FREUNDE)

MAIK HAUBITZ

Lichtenberg 47/Füchse Berlin

Nicht zuletzt dank Maik Haubitz (27) ist Lichtenberg 47 in die Regionalliga Nordost aufgestiegen. Aus beruflichen Gründen stieg er selbst danach ab und ging zu seinem Jugendverein in die Berlin-Liga. Die Füchse, bei denen auch sein Bruder Steven spielt, stehen so gut da wie lange nicht. Großen Anteil daran haben die Haubitz-Brüder. (Sebastian Schlichting/Tagesspiegel Sport)

AMINE HARIT

FC Schalke

Hinter dem 22-jährigen marokkanisch-französischen Spieler liegen harte Zeiten: 2018 war er in Marokko in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt und er frönte einem exzessiven Lebensstil. Die Karriere auf Schalke wackelte. Unter David Wagner erlebt er fußballerisch und privat einen neuen Aufschwung. Vorbildlich. CHAPEAU! (Sabine Wilms/Tagesspiegel Artdirektion)

MICHAEL PARENSEN

1. FC Union

Es gab schon Zeiten, da galt Michael Parensen bei Union mehr als Botschafter und weniger als Fußballprofi. Besonders viel gespielt hat er in den vergangenen Jahren nicht, aber wenn irgendwo eine Lücke ist, stopft er sie. Bei Union steht der ewige Micha für Zuverlässigkeit – jetzt in der Bundesliga wie 2009 in der Dritten Liga. (Julian Graeber/Tagesspiegel Sport)

REINHARD GRINDEL

DFB

Besser: Taschenspieler 2019. Trat als DFB-Präsident an, um im Frankfurter Korruptionsstadl ordentlich durchzuwischen. Kehrte aber mit dem Eisenbesen und nahe der Grenze zur Arroganz. Geblendet von der eigenen Herrlichkeit behauptete er gar, ein Oligarch hätte ihm aus reiner Nächstenliebe eine Uhr geschenkt. Der Trick war einer zu viel. (Tim Jürgens/11FREUNDE)

MEGAN RAPINOE

USA

Vor dem Viertelfinale gegen Frankreich hatte die erklärte Trump-Gegnerin und US-Kapitänin gesagt, sie werde im Falle eines WM-Sieges nicht ins „fucking White House“ gehen. Trump keilte zurück. Gegen Frankreich schoss Rapinoe zwei Tore und im Finale gegen Holland das entscheidende. Weltfußballerin wurde sie natürlich auch. (David Joram/Tagesspiegel Sport)