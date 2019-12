Bleibt jetzt länger bei der Fortuna: Friedhelm Funkel. Foto: dpa

TRAINER/IN DES JAHRES

NIKO KOVAC

Vereinslos

Hält es lange mit seinen krawalligen Chefs aus, holt trotz aller Unkenrufe mit dem FC Bayern das Double und verabschiedet sich nach dem Rauswurf stilvoll. Ab der kommenden Saison wäre für ihn ein attraktiver Posten frei: Berliner Fußballunternehmen mit großen Ambitionen sucht neuen Trainer. Erfahren, ehrgeizig, am besten Berliner. (Katrin Schulze/Tagesspiegel Sport)

STEFFEN BAUMGART

SC Paderborn

Jeder weiß, dass der SC Paderborn, der überraschende Aufsteiger in die Bundesliga, im Mai auch der ganz und gar nicht überraschende Absteiger aus der Bundesliga sein wird. Aber Steffen Baumgart beweist, dass man absteigen und trotzdem Spaß am Fußball haben kann. (Stefan Hermanns/Tagesspiegel Sport)

JÜRGEN KLOPP

FC Liverpool

Gab es schon mal einen Trainer, der in 19 Jahren Berufstätigkeit nur für drei Vereine gearbeitet hat, die ihm alle ein Denkmal setzen würden? Das Verrückteste dabei: Der Typ ist erst 52. Was macht der als nächstes? Für den Weltfrieden sorgen, den Klimawandel abwenden, Meister mit Schalke werden? (Uli Hesse/11FREUNDE)

KARSTEN HEINE

VSG Altglienicke

Seit 2016 hatte Karsten Heine keinen Trainerjob mehr. Im Sommer 2019 übernahm er den Regionalligisten Altglienicke. Die VSG war zuvor ein eher unauffälliger Teilnehmer in der Liga. Nun schoss Altglienicke 49 Tore und ist Dritter. Was für ein Comeback des 64 Jahre alten Heine! (Sebastian Schlichting/Tagesspiegel Sport)

CHRISTIAN STREICH

SC Freiburg

Schon oft ausgezeichnet und nicht abgehoben. Vielleicht seine größte Leistung. Auch die extreme Identifikation mit dem Verein hat ihn nicht ausgehöhlt. Seit acht Jahren taucht Streich mit seiner ehrlichen direkten Art in seine Spieler und das Publikum ein und formt immer wieder aus unbekannten Fußballern ein Team, das gerne oben mitmischt. (Sabine Wilms/Tagesspiegel Artdirektion)

PIERO GASPERINI

Atalanta Bergamo

In 25 Jahren als Trainer hat Gian Piero Gasperini keinen einzigen Titel gewonnen. In Bergamo steht er dennoch kurz vor der Heiligsprechung. Seit 2016 hat er Atalanta mit wenig Geld stets in den Europapokal geführt und nun bei der ersten Teilnahme sogar ins Achtelfinale der Champions League. Wer braucht da noch Titel? (Julian Graeber/Tagesspiegel Sport)

FRIEDHELM FUNKEL

Fortuna Düsseldorf

Keiner hat mehr Profispiele im deutschen Fußball auf dem Buckel, dennoch galt er stets als a bissel von Gestern. Eine fleißige Biene, aber keiner, der Großes vollbringt. Im Rentenalter coacht er Düsseldorfer No-Names auf Erstliganiveau und muckt auch gegen einen aalglatten Vorstand auf, der ihn loswerden will. Klar: Mit 66 fängt das Leben an… (Tim Jürgens/11FREUNDE)

ALOIS SCHWARTZ

Karlsruher SC

Er führte sein Team trotz namhafter Abgänge aus der Dritten in die Zweite Liga. Dort angekommen stellte Schwartz mit dem KSC den Rekord von sieben Unentschieden in Folge der Spvgg Unterhaching aus dem Jahr 1996 ein. (David Joram/Tagesspiegel Sport)