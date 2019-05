Was halten Sie von einer Formel 1 für Frauen? David Coulthard und Red-Bull-Designer Adrian Newey planen so eine Rennserie.

Das ist keine Gleichberechtigung. Ich halte davon gar nichts. Und ich würde da auch nicht mitfahren. Das wäre für mich ein sportlicher Rückschritt. Ich will gegen die Besten im Motorsport fahren, gegen sie gewinnen oder verlieren. Selbst wenn du in der W-Series schnell bist, musst du irgendwann eh wieder gegen Männer fahren. Noch setzen eben Männer den sportlichen Maßstab. Die Frauenserie ist ein Marketinggeschäft. Sportlich ohne Mehrwert.

Sie sind als jüngste Pilotin mit 17 Jahren in der Formel 4 gefahren. Wie haben die anderen Fahrer auf Sie reagiert?

Die haben völlig normal reagiert. Man kennt sich schon über mehrere Jahre und ist schon im Kartsport zusammengefahren. Man wird respektiert. Es ist doch ganz normal: Wenn Du langsam fährst, wirst Du auch als Mann nicht akzeptiert.

Sie sind auch schon ein paar Mal gegen Mick Schumacher gefahren.

Ja, ein paar Mal schon. Wir kennen uns viele Jahre. Für mich ist Mick ein ganz normaler Junge, der im Motorsport aktiv ist. Er heißt eben Schumacher. Für mich ist er ein normaler Konkurrent, den ich schlagen will. Mick hat viele Vorteile durch den Namen. Aber auch Nachteile, denn auf ihm lastet natürlich eine riesige Erwartung.

Worin liegt der Unterschied beim Fahren im Motorsport zwischen Frauen und Männern?

Wir Frauen können im Motorsport genauso fahren wie die Männer. Im Alter von sechs bis 14 Jahren sind Mädchen den Jungs hinsichtlich Gewicht, Größe und Entwicklung voraus. Im Kartsport ist das oft der entscheidende Nachteil. Jetzt mit 18 Jahren liegt er allerhöchstens darin, dass wir Frauen mehr trainieren müssen, um bestimmte Muskelgruppen aufzubauen, also die geforderte Sollkraft und Ausdauer zu erreichen. Ich trainiere zum Beispiel zweimal am Tag, wenn ich zuhause in München bin. Auf Reisen versuche ich, täglich ein bis zwei Sunden Training unterzubringen. Von der mentalen Stärke her können Frauen genauso aggressiv sein wie Männer. Oder bezweifelt das jemand? Im Rennsport benötigen wir allerdings die gleichen Trainingsvoraussetzungen wie Männer: Maximal viele Kilometer im Rennwagen auf der Rennstrecke! Hier kommt Geld und Förderung ins Spiel. Im Motorsport gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen Budget, Förderung und Erfolg.

Sie sind in Berlin bei der Formel E aktiv und zwar beim Fia-Projekt „Girls on track“, das gemeinsam mit der „Dare to be Different“-Initiative (D2BD) von Ex-Rennfahrerin Susie Wolff geführt wird. Das erste Mal kommt die Initiative nach Europa.

Ich bin seit eineinhalb Jahren Botschafterin bei „Dare to be Different“ und bei der „Fia Women in Motorsport“. Als Rennfahrerin unterstütze ich das D2BD-Projekt. Ich möchte in Berlin den Mädchen zwischen acht und 18 meine Leidenschaft näherbringen. Sie werden interessante Stationen aus dem Berufsfeld Motorsport durchlaufen. Die Mädchen können hinter die Kulissen schauen. Zum Beispiel können sie in die Reporter-Rolle springen und mir Fragen stellen. Meistens ein großer Spaß und eine neue Erfahrung für sie.

Was raten Sie Mädchen mit Interesse am Motorsport? Sie saßen mit vier Jahren im Kart.

Du musst lernen, Dich durchsetzen zu können. Selbstbewusstes Auftreten ist wichtig. Du wirst immer dann respektiert, wenn Du schnell bist. Da hilft kein Rumgeheule: Du musst genauso wie die Männer performen und Leistung zeigen. Glaube immer an dich selbst. Bleibe dir treu. Suche dir die Dinge, die dir Spaß machen. Setze dir kleine und große Ziele.

Reizt Sie die Formel E als Rennfahrerin?

Bis vor einem Jahr fand ich die Formel E nicht cool. Sie ist das Gegenteil von dem, was ich liebe, nämlich Power und Sound. Vor ein paar Wochen bin ich in einem Formel-E-Simulator gefahren und muss sagen, das ist anspruchsvoller Rennsport. Das Fahren macht mir wirklich Spaß. Die Formel E ist sehr innovativ und entwickelt sich rasant. Ich verfolge die Formel E und bin gespannt, wohin die Reise geht. Mein Ziel ist erst einmal die Formel 1. Aber ich sage niemals nie.