Yoshimi Yamashita hatte einen stressigen Nachmittag. Die Schiedsrichterin des Achtelfinals zwischen Deutschland und Nigeria bekam mehrmals eine Info vom Videoassistenten aus Paris, sich gewisse Szenen noch einmal anzuschauen. Das machte die Japanerin – und entschied nach dem Blick auf den Bildschirm am Spielfeldrand gleich mehrmals, richtigerweise, zu Gunsten des deutschen Nationalteams.

Auch dank der Entscheidungen durch den Videobeweis hat Deutschland im Achtelfinale der WM Nigeria mit 3:0 besiegt und steht im Viertelfinale. Vor 13.000 Zuschauern in Grenoble reichte den Spielerinnen von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg gegen harmlose Nigerianerinnen eine durchschnittliche Leistung zum verdienten Sieg. Im Viertelfinale sind Schweden und Kanada die möglichen Gegner.

Vielleicht ist dann Spielmacherin Dzsenifer Marozsan wieder dabei. Die Schlüsselspielerin des deutschen Teams hatte im Auftaktspiel gegen China einen Zehenbruch erlitten. Gegen Nigeria saß sie nach zwei Spielen Verletzungspause wieder auf der Bank. Auch wegen des deutlichen Spielstandes konnte sie sich gegen Nigeria weiterhin schonen.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg wechselte ihre Startformation im Vergleich zum 4:0-Sieg gegen Südafrika nur auf einer Position. Lea Schüller, die in den Spielen zuvor nur eingewechselt worden war, ersetzte im Sturm Klara Bühl. Das deutsche Team begann wieder im 4-4-2-System, Lina Magull und Melanie Leupolz bildeten das Zentrum.

Nigeria begann druckvoller, doch die erste Großchance hatte das deutsche Team. Nach einer missglückten Freistoßvariante landete der Ball auf Umwegen bei Magull, deren Schuss aus sechs Metern noch abgeblockt wurde. Deutschland versuchte es danach immer wieder mit langen Bällen auf Stürmerin Alexandra Popp – ohne Erfolg. Also musste wieder einmal ein Standard helfen. Die auffällige Magull flankte eine Ecke zielsicher auf Popp, die nur noch einnicken musste.

Für die Kapitänin war es in ihrem 100. Nationalspiel bereits das 48. Tor. Nun meldete sich der Videoassistent das erste Mal bei Schiedsrichterin Yamashita und überprüfte, ob Svenja Huth die Sicht der Torhüterin behindert hatte. Der Treffer wurde aber anerkannt und Deutschland freute sich über das vierte WM-Tor nach einem Standard.

Videobeweis verhindert Elfmeter für Nigeria

Nur Augenblicke später malte Yamashita erneut den Kasten in die Luft. Sie hatte sich ein Foulspiel an Magull angesehen und entschied korrekterweise auf Strafstoß für Deutschland. Sara Däbritz übernahm die Verantwortung und verwandelte sicher in die rechte untere Ecke.

Die Nigerianerinnen, bei denen die Topstürmerin Asisat Oshoala vom FC Barcelona nur auf der Bank saß, zeigten sich von den zwei Rückschlägen beeindruckt und schafften es selten vor das deutsche Tor. Wenn das einmal gelang, war Almuth Schult zur Stelle. Die Torhüterin machte erneut einen sehr sicheren Eindruck und ist bei dieser WM noch ohne Gegentor.

Dass das so blieb, lag, natürlich, am Videobeweis. Kurz vor der Halbzeit wurde überprüft, ob Giulia Gwinn im Strafraum ein strafbares Handspiel begangen hatte. Das war aber nicht der Fall und Schult entging einem Duell am Elfmeterpunkt.

30 Grad in Grenoble: Wechsel sparen Kraft

Zur zweiten Hälfte ersetzte Carolin Simon Linksverteidigerin Verena Schweers, Klara Bühl kam für Melanie Leupolz. Bei fast 30 Grad in Grenoble wollte Voss-Tecklenburg ihre Spielerinnen möglicherweise schonen.

Doch Schonung konnte sich ihr Team nicht erlauben. Nach der Halbzeit begann Nigeria stark und hatte früh eine Riesenchance zum Anschlusstreffer. Ajibade Rasheedat verpasste eine Hereingabe aber um Zentimeter. Die deutschen Spielerinnen entwickelten nur noch kaum Gefahr nach vorne und ließen Nigeria immer mehr Räume, die die Afrika-Cup-Siegerinnen von 2018 aber nicht nutzen konnten.

Stattdessen durfte Schüller nach einem riesigen Abwehrpatzer der nigerianischen Innenverteidigerinnen ungestört zum 3:0 einschieben. Daran hatte keiner im deutschen Team etwas auszusetzen – und der Videoassistent auch nicht. (Tsp)