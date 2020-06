Als Meister in der Fußball-Bundesliga steht der FC Bayern München fest. Mal wieder. Aber auch so geht es am letzten Spieltag dieser wegen der Coronavirus-Pandemie sehr kuriosen Saison um viel: Oben und unten fallen noch Entscheidungen.

Im Abstiegskampf heißt es: Werder Bremen oder Fortuna Düsseldorf, wer kommt in die Relegation? Und weiter oben: Zieht Bayer Leverkusen oder Borussia Mönchengladbach in die Champions League ein? Und erreicht der VfL Wolfsburg oder die TSG Hoffenheim direkt die Gruppenphase der Europa League?

