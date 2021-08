Die Olympischen Spiele in Tokio waren mit die wärmsten aller Zeiten – und auch die Paralympics in Tokio könnten einen schweißtreibenden Rekord aufstellen. Als die Paralympics (und auch die Olympischen Spiele) im Jahr 1964 zum letzten Mal Tokio stattfanden, wurden sie in den Herbst verlegt, weil die Wetterbedingungen im Sommer als unsicher angesehen wurden. Siebenundfünfzig Jahre später hat der Klimawandel die Stadt noch stärker aufgeheizt. Laut dem Umweltamt von Tokio habe die Stadt im vergangenen Jahrhundert einen durchschnittlichen Temperaturanstieg von 3 °C erlebt, davon 2,7 °C seit den 1960er Jahren.

Am Freitagmorgen wurde auf den Tennisplätzen eine Temperatur von 31°C gemessen. Wegen der Hitze und dem fehlenden Schatten auf den Plätzen wurden deshalb Rollstuhltennis-Spiele abgesagt worden. Vorerst – denn später am Tag wollen die Veranstalter prüfen, ob zumindest einige der Spiele nachgeholt werden können. Wegen der Wetterbedingungen sei es laut ihnen nur möglich, am heutigen ersten Wettkampftag auf dem Centre Court mit geschlossenem Dach zu spielen. Abgesagt wurden alle Matches auf den Plätzen 1 bis 9.

Beim Rollstuhltennis ist die Hitze besonders extrem

Im 100-Meter-Lauf der Männer wurde der deutsche Athlet Marcel Böttger disqualifiziert: Kurz vorm Ziel rutsche dem Begleitläufer des sehbehinderten Sportlers das Verbindungsband aus der Hand. Begleitläufer war der frühere Olympia-Teilnehmer Alexander Kosenkow. Dieser sagte nach der Disqualifikation: „Das ist uns noch nie passiert, selbst im Training nicht“. Und weiter: „Man ist bei diesen klimatischen Bedingungen komplett nass an den Händen. Beim Sprinten versucht man nicht zu verkrampfen und lässt mal ein bisschen locker. Beim Zieleinlauf kann es sein, dass ich das zu heftig gemacht habe und wir in der letzten Sekunde aus dem Band rausgeflutscht sind.“

Trotz Warnungen und starker Kritik an der Austragung der Spiele im Sommer, müssen die Athletinnen also nun mit den Temperaturen zurechtkommen. Ein Blick auf die ersten Spiele in Tokio und eine dem entsprechende Verschiebung in den Herbst hätte wohl allen gutgetan.

Dieser Text ist Teil der diesjährigen Paralympics Zeitung. Alle Texte unserer Digitalen Serie finden Sie hier.