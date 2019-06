Es ist nicht ungewöhnlich, dass bei großen Turnieren der Fokus auf einzelnen Spielerinnen liegt. Spielerinnen, die den Unterschied machen. Spielerinnen, die nicht ersetzbar sind und dem Team ungeheuer wertvoll sind bei großen Schritten im Turnier. Einen eben solchen Schritt hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen am Samstag im WM-Achtelfinale gegen Nigeria gemacht. Doch nach dem überzeugenden 3:0-Sieg wurde nicht etwa über eine Spielerin geredet, die entscheidenden sportlichen Anteil daran hatte.

Dszenifer Marozsan musste das Spiel wieder einmal 90 Minuten lang von der Bank verfolgen. Dabei hätte sie spielen können, sagte Bundestrainer Martina Voss-Tecklenburg im Anschluss, "wenn wir sie gebraucht hätten". Marozsan war aber selbst auch ganz froh, wie sie nach dem Achtelfinale sagte, ihren Zehenbruch noch weiter auskurieren zu können, um im Viertelfinale gegen Schweden oder Kanada am kommenden Samstag (18.30 Uhr) hundertprozentig fit zu sein. Dass das deutsche Team sie nicht brauchte, spricht für die übrigen Spielerinnen. Und zeigt aber auch, was möglich sein wird, wenn Marozsan dazustößt.

Die deutsche Spielmacherin ist die beste Spielerin im Team und "eine der besten Spielerinnen der Welt", wie Voss-Tecklenburg nicht müde wird zu betonen. Mit ihr dürfte das Team noch um einiges stärker werden. Und immerhin haben die Deutschen noch keinen Punkt abgegeben und kein Tor zugelassen. Auch im Viertelfinale gegen Schweden oder Kanada könnte es ohne sie reichen. Doch spätestens ab dem Halbfinale, wenn das deutsche Team auf Europameister Niederlande treffen könnte, sind ihre Qualitäten gefragt. Denn sie gibt dem Team die paar Prozente, die es auf ein höheres Niveau heben. Ein Niveau, auf dem es mit den Besten mithalten kann.

In den Spielen gegen Spanien, Südafrika und Nigeria hat das Team für Marozsan gespielt. Das ist auch bei ihr angekommen, wie sie nach dem Achtelfinale am Samstag verriet. Und auch Trainerin Voss-Tecklenburg machte klar, dass sie "heute auch für sie marschiert" sind, "damit sie bei diesem Turnier auf den Platz zurückkehren kann". Sätze wie diese verdeutlichen, welch immense Bedeutung Marozsan für das Team hat, auch abseits des Platzes. Sie ist eine, die vorangeht und bereits viele Erfahrungen auf hohem Niveau gesammelt hat. Eine Mentorin, die die anderen Spielerinnen in den vergangenen Wochen sehr stark in Einzelgesprächen und bei Analysen unterstützt.

Nennt man ihren Mitspielerinnen ihren Namen, ist so etwas wie Euphorie zu vernehmen. Zwar machen die Konkurrentinnen um den Titel, die Amerikanerinnen oder Französinnen, insgesamt den stärkeren Eindruck, doch auf die kann das deutsche Team erst im Finale treffen. Mit Marozsan ist das möglich. Und vielleicht sogar noch mehr.