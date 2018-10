Der neunte Spieltag

Und während die Hertha heute in Dortmund gefordert ist, haben eine andere Borussia und der SC Freiburg bereits neun Spiele hinter sich gebracht. Im Breisgau unterlag der Tabellenzweite aus Mönchengladbach am Freitagabend mit 1:3. Kurios: Die beiden ersten Treffer waren beide Strafstöße, die Führung der Freiburger durch Nils Petersen bereits in der ersten Minute. Sehenswert: der Schlusspunkt in der Nachspielzeit, als Lukas Höler den Ball per Drop-Kick von der Mittellinie aus ins Tor bugsierte.