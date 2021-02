Die Merlins sind in dieser Saison bislang das Überraschungsteam in der Basketball-Bundesliga. Insofern erwartete Alba am Dienstag ein schwerer Gang. Aber der deutsche Basketballmeister hat das Bundesliga-Verfolgerduell bei den Merlins Crailsheim dann doch deutlich für sich entschieden. Durch den klaren 101:77 (52:44)-Erfolg am Dienstag kletterte der Titelverteidiger mit 28:2 Punkten in der Tabelle auf Rang zwei und verdrängte die Gastgeber (28:6).

Beim zehnten Sieg in Serie übernahm der Berliner Klub Mitte des ersten Viertels die Kontrolle über das Match und ließ das Überraschungsteam der Saison nicht zur Entfaltung kommen. Nationalspielmacher Maodo Lo war mit 19 Zählern treffsicherster Werfer bei Alba. Fünf weitere Berliner punkteten ebenfalls zweistellig.

Titel-Topfavorit FC Bayern München hat mit dem dritten Erfolg hintereinander bei ratiopharm Ulm 81:77 (40:38) gewonnen und ist mit 26:6 Punkten weiterhin auf Platz vier. Ulm (20:14) bleibt trotz der Niederlage Sechster. Vladimir Lucic (17 Punkte) und Nationalspieler Paul Zipser (13) trafen für die Mannschaft von Bayern-Trainer Andrea Trinchieri am besten.

Der frühere Serienmeister Bamberg hat sich dank einer Aufholjagd beim 86:76 (32:48) bei den Skyliners aus Frankfurt auf Platz acht geschoben und hat die Hessen vom letzten Play-off-Rang verdrängt. Die Frankfurter führten zu Beginn des dritten Viertels noch mit 52:34 (22.), danach spielte nur noch Bamberg und holte sich dank des überzeugenden Trios Michele Vitali (23), David Kravish (22) und Devon Hall (20) den wichtigen Auswärtssieg. (dpa