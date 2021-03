Diese Stadt hat Fredi Bobic seit 2003 nie ganz verlassen. Damals stürmte der heute 49-Jährige zwei Jahre für Hertha BSC, ehe der gebürtige Slowene (Maribor) 2006 seine Spielerkarriere beim kroatischen Verein HNK Rijeka austrudeln ließ. Seine Familie ist bis heute in Berlin wohnen geblieben. So oft es sein Job als Sportvorstand bei Eintracht Frankfurt zulässt, kommt er nach Berlin. Vielleicht wird Fredi Bobic bald wieder ein richtiger Berliner.

Am Dienstag bestätigte Bobic der ARD, dass er seinen Vorstandsjob bei der Eintracht im Sommer aufgeben wird. Der frühere Nationalstürmer arbeitet seit Sommer 2016 für die Hessen, sein Vertrag bei ihnen gilt eigentlich noch bis Ende Juni 2023.

In der Vereinsführung Herthas um CEO Carsten Schmidt gilt Bobic spätestens seit Januar und der Trennung vom langjährigen Geschäftsführer Sport Michael Preetz als Wunschkandidat für diesen Posten. Offensichtlich hat Bobic sich mit der Eintracht auf eine Auflösung seines Vertrages einigen können. Somit wäre der Weg nach Berlin frei.

Die Eintracht reagierte irritiert auf die Ankündigung Bobics. Der Eintracht-Aufsichtsratsvorsitzende, Philip Holzer, bestätigte zwar Gespräche - nicht aber, dass bereits eine Entscheidung gefallen sei. „Wir haben verabredet, entsprechende Gespräche über einen Verbleib oder einen vorzeitigen Wechsel zu führen und darüber im Sinne des sportlichen Erfolgs der Eintracht absolutes Stillschweigen zu wahren“, sagte Holzer einer Klub-Mitteilung zufolge. „Die Gespräche sind gegenwärtig noch nicht abgeschlossen und werden erst nach der nächsten Aufsichtsratssitzung Mitte März fortgesetzt.“

Käme es tatsächlich zu einem Wechsel von Bobic, hätte es eine kleine pikante Note. Schon 2003, als Bobic von Hannover 96 zu Hertha kam, beerbte er die Position von Michael Preetz. Die im Sturmzentrum allerdings. Preetz hatte in jenem Sommer seine aktive Karriere beendet und war ins Management der Berliner gedribbelt.

Bobic, der gleich zweimal zum Manager des Jahres gewählt wurde, hatte zuletzt eher ausweichend auf die Spekulationen reagiert. „Was die Zukunft bringt, weiß kein Mensch“, sagte kürzlich der Europameister von 1996.

Von Hertha gibt es keine offiziellen Statements. Fakt ist aber, dass Bobic nicht nur ein Faible für Berlin hat, sondern er liebt auch Herausforderungen. Und Hertha wäre eine. Zudem gilt Bobic, der vor seiner Frankfurter Zeit recht erfolgreich beim VfB Stuttgart tätig war, als eine Art Projektleiter mit begrenzter Verweildauer. Vier, fünf Jahre erachte er als sinnvolle Zeit, um etwas aufzubauen, wie er einmal erzählte.

In Frankfurt hat er viel bewegt. Seit seinem Amtsantritt 2016, als der Klub gerade so dem Abstieg entrann, hat er mit immer wieder ganz erstaunlichen Transfers wie denen von Ante Rebic, Sébastien Haller und Luka Jovic aufhorchen lassen. Sie sorgten erst sportlich für Furore und hinterließen bei ihrem Verkauf einen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag.

2017 erreichte Frankfurt das Pokalfinale, 2018 gewann es die Eintracht. 2019 erreichte Frankfurt das Halbfinale der Europa League, 2020 immerhin das Achtelfinale. Derzeit steht Frankfurt als Tabellenvierter auf einem Champions-League-Platz. Viel mehr geht für Frankfurt wohl nicht.

Da will Hertha unbedingt mal hin, obgleich sie derzeit ganz andere Sorgen haben. „Schauen sie sich Frankfurt an. Die haben keine externen Mittel gehabt und erreichen wahrscheinlich trotzdem die Champions League“, sagte erst kürzlich Herthas Investor Lars Windhorst. Durch diesen stimmen bei Hertha auf jeden Fall mal die Rahmenbedingungen. Bis zum 30. Juni 2021 wird Windhorst mit seiner Tennor-Holding insgesamt 374 Millionen Euro in den Klub investiert haben. Derzeit kämpft Hertha aber nach neun Spielen ohne Sieg um den Klassenerhalt.

„Ich bin ein Fredi-Fan“, sagte Pal Dardai am Dienstag. Er habe mit Bobic zusammengespielt, man konnte sich „gut mit ihm streiten“, erzählte Herthas Trainer. Seine Aufgabe sei es nicht, Kommentare abzugeben, sondern den Klub in der Bundesliga zu halten. Wenn Bobic „großer Chef bei Hertha wird“, wäre es gut, sagte Dardai. „Er ist ein guter Mensch und ein Kämpfer.“

Herthas CEO Schmidt, der seinen Job Anfang Dezember bei Hertha antrat, will den Verein sportlich, ökonomisch und strukturell voranbringen. Bis zum Sommer will er die sportlichen und unternehmerischen Ziele für den Zeitraum bis 2025 definieren. Bobic, den Schmidt sehr schätzt, soll sich dann idealerweise als neuer Geschäftsführer Sport einbringen.