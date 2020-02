Dass es keine Vorwarnung gegeben hätte, konnte man nun wirklich niemandem vorwerfen. „Achtung!“, stand auf mehreren Schildern, die am Sonntagnachmittag in der Reporterreihe der Max-Schmeling-Halle aufgestellt worden waren. „Bei der Einlaufshow werden neue Flammensäulen eingesetzt“, hieß es weiter. Und dass es warm werden könne, sehr warm sogar.

Es war eine grandiose Untertreibung. Heiß hätte es besser getroffen. Oder emotional. Oder extrem hitzig. Im Spitzenspiel der Handball-Bundesliga zwischen den Füchsen Berlin und dem SC Magdeburg ging es also zu wie immer, wenn beide Abordnungen aufeinandertreffen, das übliche Drehbuch der vergangenen Jahre. Nach 60 ebenso umkämpften wie unterhaltsamen Minuten durften die Berliner im neuerlichen Duell einen 25:24 (12:13)-Sieg bejubeln, der sie für den Moment auf Tabellenplatz drei katapultiert und von erheblicher Relevanz für die Champions-League-Plätze sein könnte, für die am Ende der Saison besagter dritter Rang notwendig ist.

Zwei Wunderheilungen bei den Füchsen

Wie außerordentlich groß die Motivation im Duell mit dem Lieblingsrivalen aus Sachsen-Anhalt grundsätzlich ist, verdeutlichten allein die Personalien Paul Drux und Mijajlo Marsenic, nach denen sich Gäste-Trainer Bennet Wiegert im Vorfeld explizit in Berlin erkundigt hatte. Bei beiden hatte kurzfristig eine Art Wunderheilung eingesetzt, wie sie vor Derbys gegen Magdeburg regelmäßig die Runde macht. Am Donnerstag, im wichtigen Europapokalspiel gegen den vermeintlich stärksten Gruppengegner aus Tatabanya, hatte das Duo noch auf der Tribüne hinter der Ersatzbank Platz genommen. Diesmal waren sie fit – oder zumindest: irgendwie einsatzbereit.

Neben den beiden Rückkehrern durfte Füchse-Trainer Velimir Petkovic auch Dainis Kristopans im Kader begrüßen, den 2,15 Meter großen Letten, den die Berliner unter der Woche für ein halbes Jahr von Champions-League-Sieger Vardar Skopje unter Vertrag genommen hatten. Kristopans landete direkt in der Startformation: hinten mischte er im Epizentrum des Geschehens mit, im Mittelblock, und ließ seine ebenfalls um die zwei Meter großen Nebenleute, die Kroaten Jakov Gojun und Marko Kopljar, beinahe wie Otto-Normal-Bürger erscheinen. Vorn fehlte dem wuchtigen Linkshänder allerdings noch sichtlich die Bindung zum Spiel, das Feingefühl für die Situation. Aber das war angesichts seiner kurzen Eingewöhnungsphase von vier Tagen nicht wirklich überraschend.

Erst die Füchse, dann Magdeburg

9000 Besucher in der ausverkauften Max-Schmeling-Halle erlebten einen ziemlich wilden Start. Dass auf beiden Seiten die planmäßigen Spielmacher und darüber hinaus ihre jeweiligen Ersatzleute mit schweren Verletzungen fehlten, war nicht zu übersehen. Die Gäste aus Magdeburg erwischten den besseren Start und hatten sich nach zehn Minuten ein kleines Polster erspielt (3:5). Dann drehten die Berliner das Spiel, Kristopans traf zum zwischenzeitlichen 8:6, bevor er frühzeitig seine zweite Zeitstrafe an diesem Nachmittag sah und als Option für die Defensive kaum mehr in Betracht kam. Die Schlussphase gehörte schließlich den Magdeburgern, die ihre Überzahlsituationen besser ausspielten als die Füchse und mit einer knappen Führung in die Kabine gehen durften (12:13).

Auch im zweiten Durchgang wogte die Partie hin und her: Der SCM setzte sich zunächst auf 15:12 ab, keine drei Minuten später stand es schon wieder unentschieden. Jeder Ballgewinn, jede noch so kleine Aktion, jedes Tor und jede Zeitstrafe konnte nun den Unterschied in der Endabrechnung ausmachen. Entsprechend aufgewühlt und emotional gestaltete sich die Gemengelage. Berlins Abwehrchef Jakov Gojun stand bei Ballbesitz seines Teams ununterbrochen vor der Bank und motivierte, ruderte mit den Armen, riss die Zuschauer mit. Dabei hätte es gar keine zusätzliche Motivation gebraucht. Das Match hatte alles, was ein zünftiges Derby ausmacht.

Natürlich auch einen Helden, der sich von allen anderen abhob, er hieß am Sonntagnachmittag: Silvio Heinevetter, der gerade in Halbzeit zwei richtig auftaute. Zwölf Paraden standen am Ende in seinem Arbeitsnachweis, ein solider, aber kein absolut herausragender Wert. Dafür bestätigte Heinevetter eine alte Binse: Es ist egal, wie viele Würfe Handball-Torhüter halten – solange es die entscheidenden sind.