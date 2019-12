Im alpinen Ski-Weltcup zeichnet sich schon früh am Samstag ein durch das Wetter beeinflusster komplizierter Wettkampftag ab. Die Damen-Abfahrt im französischen Val d'Isère mit Viktoria Rebensburg und Kira Weidle wurde wegen Neuschnees um drei Stunden verschoben und soll nun um 12.30 Uhr beginnen.

Die für den Samstag geplante Weltcup-Abfahrt in Gröden ist dagegen gänzlich abgesagt worden. Bereits mehr als zwei Stunden vor dem geplanten Start entschieden die Organisatoren, das Rennen wegen zu viel Schnees auf der Strecke und anhaltender Schneefälle nicht zu starten. Wann und wo der Wettkampf nachgeholt wird, wird noch entschieden. Für die deutschen Speedfahrer um Thomas Dreßen und Josef Ferstl geht es nun am Wochenende vor Silvester in Bormio weiter.

Absage auch in Innichen

Mittlerweile ist auch das zweite Weltcup-Skirennen in den Südtiroler Dolomiten abgesagt worden. Wegen des vielen Neuschnees konnten die Skicrosser in Innichen nicht starten. Wegen der Absage kam das deutsche Team durch Florian Wilmsmann zum ersten Podestplatz dieses Winters: In die Wertung wird nämlich das Qualifikationsergebnis vom Freitag genommen, und da war der 23 Jahre alte Sportler vom Tegernsee Zweiter geworden. (dpa)