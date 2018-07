Der Deutsche Fußball-Bund hat den von Mesut Özil erhobenen Vorwurf des Rassismus einen Tag nach dem Rücktritt des Weltmeisters zurückgewiesen. In einer Stellungnahme am Montag hieß es: "Dass der DFB mit Rassismus in Verbindung gebracht wird, weisen wir aber mit Blick auf seine Repräsentanten, Mitarbeiter, die Vereine, die Leistungen der Millionen Ehrenamtlichen an der Basis in aller Deutlichkeit zurück." Der DFB engagiere sich seit vielen Jahren für die Integrationsarbeit in Deutschland, stehe für Vielfalt, "von den Vertretern an der Spitze bis zu den unzähligen, tagtäglich engagierten Menschen an der Basis".

Der Verband bedauere den Abschied des Mittelfeldspielers aus der Nationalmannschaft. "Der DFB hätte sich gefreut, wenn Mesut Özil auf dieser gemeinsamen Basis weiter Teil des Teams hätte sein wollen." (mja, dpa)

