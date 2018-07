Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) hat nach dem Rückzug von Mesut Özil aus der deutschen Fußballnationalmannschaft von einem "Alarmzeichen" gesprochen. "Es ist ein Alarmzeichen, wenn sich ein großer, deutscher Fußballer wie Mesut Özil in seinem Land wegen Rassismus nicht mehr gewollt und vom DFB nicht repräsentiert fühlt", schrieb Barley am Sonntagabend bei Twitter.

Türkische Regierungspolitiker lobten den Schritt Özils. Sportminister Mehmet Kasapoglu schrieb am Sonntagabend auf Twitter: "Wir unterstützen die ehrenhafte Haltung unseres Bruders Mesut Özil von Herzen." Justizminister Abdulhamit Gül gratulierte dem gebürtigen Gelsenkirchener mit türkischen Wurzeln, weil dieser mit seinem Rücktritt das "schönste Tor gegen den faschistischen Virus geschossen" habe.

Der Sprecher des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin, begrüßte Özils Aussage, dass er den türkischen Präsidenten wieder treffen würde. Weiter schrieb er auf Twitter: "Aber stellen Sie sich vor, welchem Druck Herr Mesut in diesem Prozess ausgesetzt war. Wo sind Höflichkeit, Toleranz, Pluralismus geblieben...?!"



SPD-Vize Thorsten Schäfer-Gümbel dankte Özil für 92 Spiele und 23 Tore für die Nationalelf und rief zum Zusammenhalt in der Gesellschaft auf. "An alle Bürgerinnen und Bürger mit unterschiedlichen Wurzeln: Wir gehören zusammen und wir akzeptieren Rassismus never ever", schrieb Schäfer-Gümbel bei Twitter.

Auch der frühere Nationaltorwart und Weltmeister von 1990, Bodo Illgner, dankte Özil für dessen sportliche Verdienste, nannte dessen Erklärung für den Rücktritt aber überzogen. Sie gehe "weit über das Ziel hinaus", schrieb Illgner bei Twitter. Die Kritik an dem Foto Özils und Gündogans mit dem türkischen Präsidenten Erdogan hatte nach Illgners Ansicht "in den wenigsten Fällen mit Ausländerfeindlichkeit zu tun."

Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Annette Widmann-Mauz, will Özil nicht komplett aus der Verantwortung für sein Verhalten entlassen. "Bei allem Verständnis für die familiären Wurzeln müssen sich Spieler der Fußballnationalmannschaft Kritik gefallen lassen, wenn Sie sich für Wahlkampfzwecke hergeben", twitterte die CDU-Politikerin am Sonntag mit Blick auf Özils Fotos mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan kurz vor der Fußball-WM in Russland.

Zugleich dürfe "diese berechtigte Kritik nicht in eine pauschale Abwertung" von Spielern mit Migrationshintergrund umschlagen, schrieb Widmann-Mauz. Widmann-Mauz äußerte sich, bevor Özil im letzten Part seiner dreiteiligen Erklärung schließlich auch seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft verkündete.

Der frühere DFB-Chef Theo Zwanziger bedauert den Rücktritt von Mesut Özil und befürchtet Konsequenzen nicht nur im Fußball. "Ich bin tief traurig über die von Mesut Özil getroffene Entscheidung", sagte Zwanziger der Deutschen Presse-Agentur. Der Rückzug des türkischstämmigen Weltmeisters sei "für die Integrationsbemühungen in unserem Land über den Fußball hinaus ein schwerer Rückschlag. Er war ein großes Vorbild für junge Spielerinnen und Spieler mit türkischem Migrationshintergrund, sich auch in die Leistungsstrukturen des deutschen Fußballs einzufinden."

Auch Zwanziger, der in seiner Amtszeit von 2004 bis 2012 das Thema Integration stark vorangetrieben hatte, sieht Versäumnisse beim DFB. "Durch Fehler in der Kommunikation ist etwas passiert, das bei Migranten nie passieren darf: Sie dürfen sich nie als Deutsche zweiter Klasse fühlen. Wenn dieser Eindruck entsteht, muss man gegensteuern", sagte der 73-Jährige.

Ein bewusstes Drängen Özils in die Rolle als Sündenbock für das frühe WM-Scheitern will Zwanziger der heutigen DFB-Führung aber nicht unterstellen. "Ich kenne Reinhard Grindel und Oliver Bierhoff gut genug, um sagen zu können, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass sie eine solche Situation bewusst herbeiführen würden", sagte er.

Für die deutsche Bewerbung um die EM 2024 im Duell mit der Türkei waren die Fotos von Özil und Ilkay Gündogan aus Zwanzigers Sicht "sicherlich nicht hilfreich. Das hat die politische Ebene in der Türkei, die eng mit dem Fußballgeschehen verbunden ist, zusätzlich herausgefordert." (mit Agenturen)