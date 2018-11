Keine Stimmung im Stadion?



Wir würden ja gerne nur über die tolle Saison schreiben, die Hertha spielt. Geht aber in diesen Tagen nicht. Zu brisant ist der Streit zwischen den Klubbossen und den Fans. Nach den Krawallen in Dortmund hatte Hertha entschieden, Banner und Blockfahnen zu verbieten. Die Fans reagieren jetzt mit einem Stimmungsboykott. "Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem wir nicht einfach für Support sorgen und unseren Protest trotzdem zum Ausdruck bringen können", heißt es in einer Mitteilung vom Förderkreis Ostkurve . "Deshalb wird es heute von unserer Seite aus keine organisierte Stimmung geben."