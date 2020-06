Der 1. FC Union hat den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga geschafft - das steht seit dem Sieg gegen den SC Paderborn unter der Woche fest. Damit wird Berlin auch in der kommenden Saison zwei Vereine in der Bundesliga haben. Aber noch stehen zwei Partien in der laufenden Spielzeit an.

Hier im Blog versorgen wir Sie mit allen Entwicklungen und Neuigkeiten rund um den 1. FC Union.

