Was für einen Ausstieg der Bayern aus der Liga sprechen würde

Nun hat der FC Bayern umgehend betont, Pläne für einen etwaigen Bundesliga-Ausstieg direkt wieder verworfen zu haben. Auch Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke äußerte sich dahingehend, dass ein Ausstieg aus der Bundesliga mit ihm nicht zu machen sei.

Nun sind die Überlegungen gemacht worden und tatsächlich gibt es Argumente, die eine Bundesliga ohne den FC Bayern keinesfalls als Dystopie erscheinen lassen.

In erster Linie liegt das an der eklatanten Überlegenheit der Münchner in der Liga. Der FC Bayern ist in den vergangenen sechs Jahren Deutscher Meister geworden, teilweise mit exorbitant hohem Vorsprung. Die Münchner - auch wenn sie in diesen Wochen kriseln - sind der Liga entwachsen. Ihr sportlicher Vorsprung gründet auf einem enormen finanziellen Vorsprung. Der Reiz einer Begegnung zwischen den Münchnern und einem Großteil der anderen Bundesligaklubs war in den vergangenen Jahren kaum mehr vorhanden. Im Gegenteil: Oft nutzten die gegnerischen Klubs ein Spiel gegen den FC Bayern, um angeschlagene Spieler zu schonen. Das ist nur ein Argument, der eine Liga ohne die Bayern verkraftbar macht. Weitere folgen in diesem Blog. Es gibt noch weitere. Sie können sehr gerne Ihre Meinung dazu in der Kommentarfunktion kundtun. Ich werde ausgewählte Lesermeinungen im Blog erörtern.