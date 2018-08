Der deutsche Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff ist beim ATP-Turnier in Winston-Salem in das Achtelfinale eingezogen. Der 28 Jahre alte Tennisprofi aus Warstein gewann am Montag (Ortszeit) bei der Hartplatz-Veranstaltung im US-Bundesstaat North Carolina gegen den Italiener Marco Cecchinato 6:3, 6:4. Bei dem Vorbereitungsturnier auf die US Open trifft Struff jetzt auf Nicolas Jarry aus Chile. Struff belegt aktuell Rang 52 der ATP-Weltrangliste. (dpa)