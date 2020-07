Die beiden Tennisturniere in der kommenden Woche in Grunewald und Tempelhof sind um eine Attraktion ärmer. Alexander Zverev hat seine Teilnahme an den „bett1aces“ am Mittwoch abgesagt.

Via Instagram teilte der 23-Jährige mit: „Ich hatte geplant, in diesem Monat in Berlin zu spielen, aber ich habe mich entschieden, hier an Ort und Stelle zu bleiben und mit meinem Team zu trainieren und momentan an keinen organisierten Events teilzunehmen.“

Zverev hätte in Berlin viele Fragen beantworten müssen

Zverev befindet sich derzeit in Monte Carlo, wo er mit David Ferrer arbeitet. Dass er den früheren spanische Weltklassespieler als möglichen neuen Coach testet, bestätigte Zverev ebenfalls und fügte hinzu: „Ich kann es kaum erwarten, auf die Tour zurückzukehren.“

Es sei nie schön, zuhause nicht spielen zu können, erklärte Zverev. Wobei die Heimspiele im Steffi-Graf-Stadion (13. – 15. Juli) und im Hangar 6 des Flughafens Tempelhof (17. – 19. Juli) für ihn auch ein Stresstest gewesen wären. Zuletzt hatte es viel Kritik am Hamburger und seiner Teilnahme an der von Novak Djokovic organisierten Adria Tour gegeben.

Dort wurden die Hygienevorschriften weitgehend ignoriert. Es gab Videos von feiernden Spielern und in der Folge vier positive Corona-Tests. Zverev steckte sich nicht mit Virus an und erklärte am Mittwoch, dass er aktuell noch einmal negativ getestet worden sei.

[Mehr guten Sport aus lokaler Sicht finden Sie – wie auch Politik und Kultur – in unseren Leute-Newslettern aus den zwölf Berliner Bezirken. Hier kostenlos zu bestellen: leute.tagesspiegel.de]

Wegen seines Verhaltens und auch dem von Dominic Thiem hatte es zuletzt wiederholt Kritik von Nick Kyrgios gegeben. Während der Österreicher Thiem, der nächste Woche wie auch Kyrgios in Berlin starten soll, Zverev verteidigte, gab es vom Australier heftige Vorwürfe in Richtung des Deutschen. Selbst Boris Becker hatte sich in die Debatte eingeschaltet, woraufhin auch er mit Kyrgios aneinandergeriet.

Durch die Absage geht Zverev einem möglichen Duell mit Kyrgios in Berlin aus dem Weg – zudem muss er sich in der Heimat nicht weiter öffentlich rechtfertigen. Im Sinne einer konzentrierten sportlichen Vorbereitung auf den Neustart der Tennistour ab August ist das plausibel. Die Fans, die für die Tickets nächste Woche in Berlin viel Geld bezahlt haben um auch oder gerade einen Alexander Zverev einmal live zu erleben, dürfte das allerdings kaum trösten.